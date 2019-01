KNIVSTUKKET: Ordføreren i Gdansk ble stukket med en knivliknende gjenstand under et veldedighetsarrangement. Foto: PIOTR HUKALO / East News

Morgenoppdatering 14.01.2019

NYHETER 2019-01-14T04:24:50Z

Dette er noe av det viktigste som har skjedd i natt

Publisert: 14.01.19 05:24

Livstruende skadet etter lastebilvelt: En mann er livstruende skadet etter at en lastebil havnet utenfor en skråning i Trondheim. Lastebilen skal ha tippet rundt da den havnet utfor skråningen.

Ordfører Knivstukket: Ordføreren i Gdansk i polen ble stukket med en knivliknende gjenstand på scenen under et veldedighetsarrangement. Han måtte gjenopplives, og er fraktet til sykehuset med kritisk tilstand.

Leter etter gutt (2) i brønn: Leteaksjonen etter en 2 år gammel gutt som falt ned i en over 100 meter dyp brønn utenfor Malaga i Spania har fortsatt gjennom natten . Redningsmannskapene søker i brønnen med kamera.

Vänsterpartiet har bestemt seg: Søndag meldte Aftobladet at Vänsterpartiet, søsterpartiet til norske SV, har bestemt seg for om de vil la Stefan Löfven slippe frem som statsminister eller ikke. Mandag vil de orientere om hva de har bestemt seg for.

Dagens leder: Forsvarsbudsjettet må opp.