NEDHOGST: Sør-Amerika er verdensdelen som er hardest rammet av nedgangen i ville dyr de siste tiårene. En av årsakene er at nedhogst av regnskog fjerner dyrenes leveområder, som her i Amazonas. Også i Norge kan nedhogst utgjøre en fare for dyrelivet, mener NINA. Foto: BRUNO KELLY / X03410

60 prosent av vilt dyreliv borte: – Ekstreme tall

NYHETER 2018-10-30T10:50:00Z

En fersk WWF-rapporten viser en nedgang i antall dyrearter på et nivå som sammenlignes med tiden da dinosaurene forsvant. I Norge går det riktignok bedre enn i andre deler av verden, sier forsker.

Publisert: 30.10.18 11:50

To tredeler av det ville dyrelivet i verden er borte, viser den nye rapporten fra den internasjonale miljøvernorganisasjonen WWF (World Wide Fund for Nature).

– Rapporten presenterer ekstreme tall, sier forskningsleder hos NINA (Norsk institutt for naturforskning), Signe Nybø til VG.

Hun sier utviklingen sier hun kan sammenlignet med en sjette masseutryddelsen på jorden.

– Den siste kjente masseutryddelsen var da dinosaurene døde ut for 65 millioner år siden. Det går like raskt nå som da, grovt sett.

Ifølge WWF har populasjonen av pattedyr, fugler, fisk, reptiler og amfibier gått ned 60 prosent fra 1970 til 2014. Nedgangen er størst i Sør-Amerika, der populasjonen av paddedyr har gått ned med 89 prosent.

Uforutsigbare klimaendringer

NINA har en egen Naturindeks for Norge, som i likhet med WWF måler biologisk mangfold. Indeksen ser på utviklingen for artsbestander over tid, og forskerne har data fra Norge fra 1990 og frem til i dag.

– Vi ser at det ikke går riktig så ille i Norge som andre steder i verden, forteller Nybø.

Klimaendringene har foreløpig ikke gjort altfor stort utslag på artsmangfoldet i Norge, forteller forskeren.

– Vi ser riktignok noen endringer. De største endringene er i havet og på Svalbard. Et eksempel er at vi ser at makrell har kommet mye lengre nordover enn tidligere.

Hvordan utvikling blir fremover, sier hun at er vanskelig å spå.

– Klimaendringene er ganske uforutsigbare, og vi ser at det endres raskere i havet enn ventet.

– Bit for bit nedbygging

Den største nedgangen i naturmangfoldet i Norge mener NINA er i skog og i gamle kulturmarker, som blomsterrike enger og strandenger.

– Endringer i arealer er den største utfordringen for artsmangfoldet i Norge, siden det gir oppstykking av leveområder. Barrierer, som veier eller jernbanelinjer, gjør at det blir vanskeligere for arter å spre og formere seg, sier Nybø.

Dette sier NINA-forskeren er saktegående endringer som skjer hele tiden.

– Å stanse denne bit for bit-nedbyggingen av natur er den største utfordringen Norge må løse for å bevare artsmangfoldet. Når det gjelder høsting av viltarter og marine arter har Norge regler som forvalter dette på en bedre måte enn i mange andre land.

– Moralsk ansvar

Nybø mener vi har et moralsk ansvar til å ta vare på naturen, og bevare arter som har utviklet seg over mange millioner år.

– Artsmangfoldet er også viktig for å regulere klimaet og rensing av vann, noe vi er helt avhengig av naturen for å overleve på sikt. Det er mange mekanismer i naturen som vi ikke forstår, og ofte oppdager vi ikke nytteverdien av mange av artene før endringen allerede har skjedd.

Det kan ikke være en sunn og lykkelig fremtid for mennesker på en planet med et destabilisert klima, reduserte havnivåer, tomme skoger og skadd jord, mener WWF selv.

– Alt dette utgjør nettverket som holder liv i gang, sier direktør Marco Lambertini i WWF ifølge NTB.