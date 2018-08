OPPSIKTSVEKKENDE: Abid Raja (V) i utenrikskomiteen på Stortinget er ikke beroliget over hva som har kommet frem de siste dagene om Sandbergs Iran-reise. Foto: Harald Henden og Privat

Abid Raja kritiserer Per Sandbergs Iran-reise: – Blåøyd nordmann

Publisert: 04.08.18 17:15 Oppdatert: 04.08.18 17:37

Kritikken har ikke stilnet etter at Per Sandberg og Bahareh Letnes åpnet seg til pressen fredag. Abid Raja (V) mener saken fremdeles er oppsiktsvekkende.

Fiskeriminister Per Sandberg (58) og kjæresten, fiskerigründer Bahareh Letnes (28) var gjester hos Dagsnytt atten på NRK fredag. Der svarte de på mye av kritikken som har blitt rettet mot dem.

Erna Solberg sa onsdag at hun fremdeles har tillit til Sandberg, det samme sier Frp-leder Siv Jensen til VG fredag .

– Jeg regner med at hun har forsikret seg om at han iallfall nå har skjønt poengene med sikkerhetsrutinene, sier Venstre-politiker og medlem av presidentskapet på Stortinget, Abid Raja.

Raja er også medlem av utenrikskomiteen på Stortinget, og forklarer at reglene for reiser til høyrisikoland er svært strenge for stortingsrepresentantene.

Som så mange andre reagerer han sterkt på at regjeringsmedlemmet Sandberg reiste til Iran, uten at norske myndigheter fikk umiddelbar beskjed om dette, samt at fiskeriministeren hadde med seg jobbtelefon til et land som er kjent for hacking:

– Det er ikke bare klønete, men utsetter også norske hemmeligheter for blottleggelse. Det er litt typisk blåøyd nordmann som ikke forstår alvoret eller tar innover seg hvordan regimer operer, sier Raja.

Han mener det er uforståelig at Sandberg gjorde den samme tabben på en reise til Kina i juni, ifølge DN .

– I ettertid ser jeg at jeg burde varslet om reisen i forkant, og jeg skulle ikke tatt med jobbtelefonen til Iran. Dette har jeg tatt lærdom av, sier Sandberg til VG.

– Sandberg trenger åpenbart en streng sjef

Leder i utenrikskomiteen, Anniken Huitfeldt (Ap) beskriver strenge retningslinjer for stortingsrepresentanter på slike reiser. For to år siden var de selv på komitéreise i Iran.

– Da reiser vi uten mobil eller nettbrett som vi bruker i jobb eller privat, men får utdelt eget utstyr som brukes på reisen, undersøkes og nullstilles i ettertid. Vi bruker ikke Stortingets systemer eller for eksempel Facebook på slike reiser, sier hun.

Medlemmene av komiteen må følge «Stortingets retningslinjer for reiser til høyrisikoland», som er utviklet i samarbeid med PST.

Også Per Sandberg har tidligere sittet i Stortingets utenrikskomité.

– At Sandberg har brutt reglene viser en manglende respekt for våre sikkerhetstjenester, spesielt når det har skjedd flere ganger, sier Huitfeldt.

Hun mener at Sandberg i intervjuer de siste dagene bagatelliserer det hele, og stusser over statsministerens kommentar om at alle kan gjøre feil.

– Sandberg trenger tydeligvis en veldig streng sjef. Rådene fra PST er ikke velmenende råd, Erna bør gjøre det klinkende klart at man forventer at disse følges, sier Huitfeldt.

Huitfeldt vil ikke svare på hvilke konsekvenser hun mener dette bør få for fiskeriministeren, hun avventer å få flere svar i Stortinget. Både Ap og SV har sendt skriftlige spørsmål til statsministeren om saken .

Også Raja stusser over statsministerens kommentar.

– Jeg kan være enig i at alle kan gjøre feil. Sandberg har imidlertid trosset rådene flere ganger. Statsministerens tillit er hun selv suveren til å vurdere, og jeg har tillit til henne.

– Privatmannen-Per må forklares at han som statsråd aldri er privatmannen, særlig ikke på reiser til Russland, Kina og Iran. Jeg er ikke sikker på at dette har siget godt nok inn hos han, særlig etter å ha sett hans siste uttalelser, sier Raja.

– Ikke en norsk representant verdig

Raja mener det er sterkt beklagelig at en norsk statsråd maler frem Iran som det han kaller et misforstått land.

– Når vi vet hva vet som skjer med konvertitter, ateister, med homofile, kvinner, mot dem som vil utfordre makthavere med snakk om menneskeverd, frihet, likestilling og mer. Det er ikke en norsk representant verdig, sier Raja.

– Iran er opprinnelig et flott land med et flott folk, men dessverre har de et regime og et styre som er fullstendig uforenlig med mine verdier. Jeg, Frp og regjeringen er kritiske til menneskerettighetssituasjonen i Iran, spesielt den omfattende bruken av dødsstraff. Vi er også kritiske til Irans rolle i flere av konfliktene i regionen. Dette er iranske myndigheter fullt klar over, svarer Sandberg på kritikken.