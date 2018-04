TRAFIKK: Her er påskeutfarten på E6 ut fra Oslo. Foto: Fredrik Hagen/NTB scanpix

Får seks kilometer mer motorvei for pengene

Publisert: 13.04.18 16:13

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

NYHETER 2018-04-13T14:13:24Z

Nye Veier skal bygge ytterligere seks kilometer firefelts motorvei på E6 fram til Øyer sentrum. Uten å be om mer penger.

Nye Veier AS håper faktisk å spare fem milliarder kroner sammenlignet med det opprinnelige budsjettet på 22 milliarder kroner som dekket strekningen fra Kolomoen til Ensby i Oppland.

Sjekk: Her kommer 20 nye veier med bompenger

– Ambisjonen er at det skal koste rundt 17 milliarder i stedet for 22 hele veien til Øyer. Dermed blir det firefelts sammenhengende motorvei med 110 km/t fra svenskegrensen til Øyer sentrum. Målet vårt er å ha dette ferdigstilt i 2025, sier prosjektdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier til VG.

Han legger til at mange beslutninger må tas før den tid, men at dette er veiselskapets ambisjon.

– Hvordan skal dere klare det, gjøre mindre grunnarbeid og legge tynnere asfalt?

– Nei. Vi bygger etter samme krav som alle andre, men vi har sett at gjennomføringsmodellen vår gir mer vei for pengene. På strekningen Kolomoen-Moelv ser det ut til at vi klarer å spare to milliarder, sier Moshagen, som altså håper å knipe inn ytterligere tre milliarder.

De første 42 km fra Kolomoen til Moelv er planlagt ferdige i 2020.

Rent formelt foreslår Samferdselsdepartementet nå å legge strekningen E6 Ensby-Øyer til Nye Veiers portefølje. Saken vil bli lagt fram for Stortinget.

Departementet ba veiselskapet om de kunne ta en titt på sine prosjekter og se om det var mulig å bygge mer sammenhengende vei, og da kom de altså opp med Ensby-Øyer.

Les også: Nær dobbel bompris for dobbelt så mange i Oslo

– Denne veien ble bygget midt på 2000-tallet og består i hovedsak av tofelts vei men også noe smal firefelts. Den har ikke god nok standard i forhold til trafikken, sier Moshagen.

Nye Veier AS er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet.