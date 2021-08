Dette skjedde i natt

Politiet pågrep like etter midnatt en mann som skal ha oppført seg truende med et våpen i et selskap på Kløfta på Romerike i Viken fylke søndag kveld. Ingen ble skadet, og det ble heller ikke avfyrt skudd. Det er ifølge politiet en relasjon mellom mistenkte og fornærmede i saken.