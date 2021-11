BISLETT: Mannen som tirsdag ble drept av politiet etter å ha opptrådt truende med kniv på Bislett i Oslo, var dømt til tvungent psykisk helsevern etter et drapsforsøk i 2019.

Helseministeren om økning i psykiatrioppdrag: − En samfunnsutfordring vi må løse

Fra 2016 til 2020 økte antall psykiatrioppdrag politiet måtte rykke ut til med 43 prosent. – Det er viktig at vi går inn i de tallene, sier helseminister Ingvild Kjerkol.

Av Thea Rosef

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet (POD) uttalte i oktober at økningen i psykiatrioppdrag oppleves som en utfordring i hele Politi-Norge.

Mannen som tirsdag ble drept av politiet etter å ha opptrådt truende med kniv på Bislett i Oslo, var dømt til tvungent psykisk helsevern etter et drapsforsøk i 2019. Han ble da vurdert som psykotisk i gjerningsøyeblikket. Statsforvalteren i Oslo og Viken har åpnet tilsyn.

MINNESEREMONI: Mange venner av den avdøde mannen som ble skutt av politiet på Bislett tirsdag, tente lys og la ned blomster på kvelden.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier at hun jobber tett med justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) for å se på utfordringene.

– Politiet blir ofte sisteskansen i situasjoner hvor veldig syke mennesker har voldelig atferd. Det er en samfunnsutfordring vi må løse. Derfor må vi både styrke behandlingstilbudet og samarbeidet mellom politi og helse, sier Kjerkol.

I 2017 ble det gjort endringer i lov om psykisk helsehjelp, og det ble blant annet innført krav om at pasienter må mangle samtykkekompetanse for å underlegges tvungen helsehjelp i psykiatrien, med mindre vedkommende er til fare for eget eller andres liv og helse.

Lov om psykisk helsehjelp Med virkning fra 1. september 2017 ble manglende samtykkekompetanse et vilkår for tvungen observasjon, tvungent psykisk helsevern og behandling uten eget samtykke. I praksis betyr lovendringen at samtykkekompetente pasienter kan avslå tilbud om behandling og oppfølging i psykisk helsevern. Dette gjelder pasienter som ikke utgjør fare for eget liv eller andres liv eller helse. Pasienter som etter en tids behandling gjenvinner sin samtykkekompetanse kan også avslutte behandlingen etter eget ønske. Kilde: Helsebiblioteket Vis mer

I kjølvannet av lovendringen har politiet opplevd en markant økning i antall oppdrag knyttet til psykiatri. Antall oppdrag økte fra 37.130 i 2016 til 53.219 i fjor, som tilsvarer en økning på drøye 43 prosent.

– Det er viktig at vi går inn i de tallene, og ser nøye på dem, sier Kjerkol.

Kjerkol har tidligere sagt til VG at regjeringen kommer til å evaluere lovendringen fra 2017 særskilt, i forbindelse med arbeidet med en ny tvangsbegrensningslov.

Generell styrking av psykisk helsetilbud

Helseministeren sier regjeringen ønsker å styrke feltet og forebygge slike situasjoner for de som rykker ut.

– Da må helsetjenesten og politiet samarbeide. Men det er også viktig å si at disse to etatene har forskjellige samfunnsoppdrag. Politiet skal beskytte publikum, og helsetjenesten skal gi behandling til mennesker som trenger helsehjelp.

Kjerkol sier videre at de skal se på en stortingsmelding om de prehospitale tjenestene, som er en tverrgående klinikk som leverer tjenester til spesialist- og primærhelsetjenesten, samt direkte til publikum.

UNDERSØKE: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier det er viktig å gå inn i tallene på de siste års utvikling innen psykiatrioppdrag.

I tillegg handler det om en generell styrking av det psykiske helsetilbudet, der opptrappingsplanen er definert som et prosjekt i Hurdalsplattformen, sier Kjerkol. Hurdalsplattformen er regjeringsplattformen for Jonas Gahr Støres regjering, bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Det handler om alt fra lavterskel psykisk helsetilbud i kommunene, til barne- og ungdomspsykiatri, dagbehandling på poliklinikk, men også langvarig døgnbehandling for de som trenger det.

– Er du bekymret for utviklingen?

– Det viser en utvikling vi må håndtere som samfunn og fellesskap. Derfor jobber justisministeren og jeg sammen om dette.

Flere hendelser siste tiden

13. oktober drepte Espen Andersen Bråthen (38) fem mennesker med stikkvåpen i Kongsberg.

Politiets hovedhypotese er at han var psykisk syk under angrepet. I forkant av massedrapene var Bråthen godt kjent hos både politi, PST og helsevesen, men flere av hans barndomskamerater har uttalt at han ikke fikk nødvendig hjelp for sine psykiske vansker.

Det er uklart hva slags helsehjelp Bråthen har fått gjennom årene, men Statsforvalteren har varslet at de har opprettet tilsynssak mot helsetjenesten i Kongsberg.

Allerede i februar skrev politimester i Vest politidistrikt, Kaare Songstad, et brev til Politidirektoratet hvor han uttrykte alvorlig bekymring over psykisk syke personer med stort voldspotensial.

– Det er sannsynlig at flere alvorlige voldssaker, også drap, kunne vært unngått. Vi mener at informasjonen med styrke peker i retning av at lovendringen i alle fall er en sterkt medvirkende faktor, uttalte han til VG i oktober.