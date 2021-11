HØYT TRYKK: St. Olavs hospital i Trondheim har aldri hatt så mange coronapasienter som nå. Dermed har de valgt å utsette flere operasjoner.

St. Olavs hospital utsetter operasjoner: − En svært presset driftssituasjon

Sykehuset i Trondheim innfører nå en rekke tiltak etter å ha fått inn rekordmange coronapasienter den siste tiden.

Av Henrik Røyne

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Blant annet utsetter sykehuset alle operasjoner som krever innleggelse, samt andre operasjoner som ikke haster, samt en del polikliniske konsultasjoner. I tillegg øker sykehuset antall sengeposter.

De nye tiltakene gjelder imidlertid ikke for kreftpasienter, barn og øyeblikkelig helsehjelp.

Dette opplyser St. Olavs hospital i en pressemelding mandag.

– Dette er nødvendig for å skaffe nok personell og senger for å sikre forsvarlig drift i en svært presset driftssituasjon, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

Rekordmange innlagte

Sykehuset har nå innlagte 21 pasienter med påvist covid-19, som er det meste de har hatt siden begynnelsen av pandemien.

De har i tillegg hatt et høyt og økende sykefravær på grunn av covid-19 og andre luftveisinfeksjoner, samt 21 innlagte barn med RS-virus.

De siste ukene har antallet smittede i hele Norge økt betraktelig, og flere legges inn med coronaviruset på sykehus jevnt over hele landet.

Pasienter som blir berørt av endringene kontaktes av sykehuset direkte, opplyser St. Olavs hospital.

– Det er vondt og beklagelig å se at driftssituasjonen går utover pasienter som har en viktig time, og som nå må vente. Det er også viktig å formidle at vår beredskap for øyeblikkelig hjelp ikke omfattes av dette, sier sykehusdirektøren.