STYLES! Hanna Øien (38) gifter seg i Oslo i dag. I formiddag ble hun stylet av Frida Dimmur Paulie Slåtsveen på Hotell Bristol.

Gjenåpningen: Dette gjør vi i dag!

Noen skal gifte seg, veldige mange skal på byen, noen drar på fjelltur og andre skal se fotball live for første gang på to år!

I anledning Den store gjenåpningsdagen etter halvannet år med coronanedstengning har vi spurt folk om hva de skal gjøre i dag.

Hanna Øien (38) forteller at hun skal gifte seg i dag –- på slaget klokken 16, da gjenåpningen er et faktum!

Så hva er det folk skal gjøre? Vi har sakset noen og tatt en prat med noen som har litt spesielle planer for dagen.

Mange forteller at de gleder seg til å gå og møte folk i dag.

«Jeg skal ut og klemme noen, jeg har ikke klemt noen på 732 dager, håper noen vil klemme meg», skriver «Klem Klemmesen».

Mange skal på byen. Og det skal festes!

«Jeg har planlagt å bruke en månedslønn på byen i dag. Alle gutta skal få øl spandert på seg!», skriver Joachim.

Det er også mange som skal på fotballkamp for første gang på lang tid.

«Se Glimt gruse VIF. Det blir bare uberdeilig! 6-0.», skriver Arne.

PSSST! Kampen er ikke før i morgen, Arne ...

«Skal på kamp. Er på tur til Vestlandet, og jeg skal på Sandnes Ulf-Stjørdals/Blink. Heia Blink!, skriver Håvard.

Det er også full runde i Premier League i dag og mange skriver at de skal se kamper ute på pub.

Hanna Øien (38) gifter seg i Oslo i dag.

– Har ventet på dette i 18,5 år

Det er flere som smis i hymens lenker på gjenåpningsdagen.

Hanna Øien (38) gifter seg med Jon Trondsen (45) i dag og både vielse og bryllup skal stå på Tåsen seniorsenter.

Begge fra er fra Oslo og hun jobber som fastlege og den kommende ektemannen er osteopat.

Da VG ringer Hanna, sitter hun på Hotell Bristol og blir pyntet til den store anledningen. Hun forteller at hun har ventet lenge på dette øyeblikket.

– Vi har vært kjærester i 19 år og har ventet på dette i 18,5 år og fjor fridde han endelig! Det skjedde i Frognerparken og jeg sa ja med en gang, sier hun.

Hun forteller at de har vært nervøse for å måtte avlyse bryllupet, og det så ille ut så sent som i forrige uke da smittetallene økte.

– Vi skulle egentlig gifte oss første 1. mai i 2020, men utsatte bryllupet for vi ville ikke gifte oss før vi kunne ha en skikkelig fest.

Men fredag kom altså gladmeldingen fra Erna.

– Det var magisk og rørende da meldingen om åpningen kom på selveste bryllupsdagen vår. Nå skal vi danse jenka til soloppgang på seniorsenteret, forteller hun.

Paul og Ingun gifter seg her, i flott vær og i vakre omgivelser på Pellestova fjellstue i Øyer.

Klare for bryllup

– Hei, jeg heter Kristin og vår sønn skal gifte seg i dag!

Det er Kristin Lande Maugesten som ringer VG og lurer på om vi vil ha en gladsak på den store gjenåpningsdagen.

– Vår sønn Paul Maugesten gifter seg med sin Ingunn Skogsrud på Pellestova i dag.

Det kommende brudeparet er begge opprinnelig fra Lillehammer men er nå bosatt i Oslo. De er begge 27 år og mammaen til Paul forteller at det ikke er tilfeldig at bryllupet skjer akkurat på Pellestova.

– Begge to er aktive rypejegere og under jakta på Øyerfjellet i fjor fridde Paul til Ingunn – og fikk ja.

Paul skriver i en tekstmelding til VG at han er svært takknemlig for at bryllupsdagen er i dag, i flotte omgivelser på Pellestova, med familie og venner på selveste gjenåpningen av Norge!

Her er brudeparet Paul og Ingunn med hunden Kompis.

For mor Kristin er denne dagen dobbelt spesiell. Hun jobber nemlig som intensivsykepleier ved Sykehuset Innlandet.

Og det har vært noen tunge tak for henne og alle de andre som har jobbet tett på de covidsmittede.

– Som intensivsykepleier har jeg vært svært involvert i pandemien og jeg har aldri opplevd maken til press. Det har blitt mye overtid for at bemanningen skulle gå opp, sier hun.

Hun forteller at de hadde lagt til rette for smitteberedskap med god avstand mellom de rundt 50 inviterte gjestene og Antibac på bordene. Og tiltakene beholder de.

– Ja, for pandemien er ikke over for alle og vi må være forsiktige. Men alle som kommer til bryllupet, med unntak av barna skal være fullvaksinerte.

Mamma Kristin passer Kompis.

VGs protokoll viser også at mange er bekymret for å bli smittet på den store folkefesten og holder seg hjemme eller langt unna byen

«Holde 1 meter avstand, bruke munnbind og håndsprit. Pandemien er ikke over for oss som er og har familie i risikogruppen. Ønsker helsepersonell lykke til», skriver Sophie.

Ellen ber oss ikke klemme og håndhilse.

«Bruke Antibac og vaske hender, til ut på våren. Så får man se an gjenåpningen hvordan den har fungert. Dette kan også hjelpe mot antagelig en kraftig influensa, i tillegg til covid.», skriver hun i protokollen.