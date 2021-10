GJENÅPNINGSFEST: Det var mye folk i gatene forrige helg, etter at regjeringen kunngjorde gjenåpning av landet. Bildet er tatt 25. september.

Politiet: Måtte stoppe flere fester med mindreårige

Mange testet utelivet natt til søndag. – Folk mistet pusten i kø i Tromsø, meldte politiet.

Publisert: Nå nettopp

Mange steder er det meldt om mye festing, vold og bråk natt til søndag.

– Politiet oppfordrer foreldre med barn i tenårene om å sjekke hvor de er og hente dem om de er i Porsgrunn sentrum, skrev Sør-Øst politidistrikt på Twitter lørdag kveld.

De meldte at over 100 ungdommer gikk gatelangs i byen, og flere av dem skal ha vært beruset. Flere av ungdommene var så unge som 13–15 år, ifølge politiet.

– Det er mange fulle ungdommer som går i gatene. Vi vil gjerne at foreldrene skal hente dem så det ikke oppstår ulykker som at de blir påkjørt, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud til NTB.

Avsluttet fester

På Hamar har politiet avsluttet en fest med 30–40 ungdommer der arrangøren hadde mistet kontroll. I samme by ble en mann i 20-årene anmeldt for å ha stjålet legitimasjon til en kvinne og forsøkt å bruke den til å komme seg inn på et utested.

Også i Tromsø måtte politiet avslutte en fest med opptil 60 ungdommer, hvorav mange var mindreårige.

– Foresatt til den mindreårige som arrangerte festen, er varslet og på vei hjem for å passe på at festen forblir avsluttet, meldte de.

I en senere oppdatering opplyste Troms politidistrikt at mange mindreårige ungdommer gikk rundt beruset i sentrum av Tromsø.

Trengsel

Det har også blitt meldt om lange køer utenfor Tromsøs utesteder.

– Dørvaktene ved ett utested har bedt oss om bistand. Det skal være så mye press i køen utenfor utestedet at folk i køen mister pusten, opplyste operasjonssentralen.

Politiet reiste til stedet for å roe ned køen.

Vest politidistrikt innbrakte seks personer i drukkenskapsarrest i Bergen og én i Nordfjord, og de melder om mange berusede personer og ordensforstyrrelser.

Sparket i hodet

En person ble natt til søndag tatt vare på av helse etter at han angivelig skal ha blitt sparket i hodet. Politiet fikk melding om amper stemning mellom flere ungdommer på Bryn i Oslo.

Politiet har nå anholdt flere personer som skal ha vært involvert i slåsskampen.

– Han var ved bevissthet, og blir nå ivaretatt av helse, sa operasjonsleder Line Skott i Oslo-politiet til VG.

Politiet opplyser at det skal være snakk om russ som har vært involvert i slåsskampen.

Vold mot politiet

I Trondheim måtte en person behandles for kutt i hodet etter å ha blitt slått med en flaske inne på et utested. En mistenkt er avhørt i saken.

I Drammen fikk politiet melding om en mulig trusselsituasjon på jernbanestasjonen. En mann i 30-årene hadde på seg et lite brekkjern og ble bortvist, mens en mann i 20-årene var i besittelse av narkotika og ble pågrepet.

I Stavanger har det også vært en del oppdrag for politiet.

– Det har nok vært en del ordensoppdrag i hele distriktet. Det har vært fyll og litt småamper stemning, men ingen store hendelser, sier operasjonsleder Nikolai Austerheim i Sør-Vest politidistrikt til VG.

Politiet i Agder skriver på Twitter at det har vært mye folk ute i byene:

– De aller fleste har oppført seg bra, men politiet har hatt en del gjøremål knyttet til beruselse/bortvisninger.