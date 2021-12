GJENFORENT: Etter den dramatiske natten ble valpene Troya og Balto gjenforent med eier Rune Holtberget (64)

Troya og Balto forsvant i stjålet bil på julaften: − Det var et mareritt

Jämthundene har endelig blitt gjenforent med eieren etter en dramatisk natt.

Av Henrik Røyne

Publisert: Nå nettopp

Øst politidistrikt meldte like over midnatt på Twitter at en bil var stjålet ved Maura i Nannestad kommune sent julaften.

Ikke nok med det – bilen inneholdt de to Jämthundene Troya og Balto på fem og seks måneder.

– Det var et mareritt da det sto på. Du vet aldri hva som skjer med hunder som er kidnappet, det går mange tanker gjennom hodet, sier hundeeier Rune Holtberget (64).

Han forteller at bilen ble stjålet da han skulle dra hjem fra et juleselskap, ettersom han lot nøkkelen og hundene ligge i bilen da han skulle si farvel.

– Da jeg gikk ut igjen, var både bilen, gavene og hundene borte, sier Holtberget.

Funnet fem mil unna

I en oppdatering klokken 02.54 opplyste politiet at hundene var funnet gående langs veibanen i Oslo, og at hundeeieren var på vei til å plukke den opp.

– Det var en dame som hadde oppdaget to hunder langs E6 på Alnabru. Da jeg hørte beskrivelsen fra politiet var jeg helt sikker på at det var hundene mine, sier Holtberget.

– Hvordan føltes det da du fikk beskjeden om at de var funnet?

– Det datt av noen kilo da, for å si det sånn.

Alnabru ligger omtrent fem mil unna der bilen først ble stjålet – som tilsvarer en kjøretur på en drøy halvtime.

Da hadde hunden vært ute i kulden i flere timer. Ifølge Yr.no pekte gradestokken på rundt minus syv grader natt til lørdag.

– De har ikke fått noe varige men, men de var litt desorienterte da kvinnen fant dem. De ble også veldig glade da de kom hjem, sier hundeeieren.

– Det endte veldig bra med verdens største julepresang. Det å få bikkjene igjen var helt utrolig.

Han ønsker å rette en stor takk til de som tok vare på valpene, i tillegg til en gruppe frivillige som gikk ut for å lete etter hundene i nattemørket:

– Det var femten minus i Maura, og folk dro likevel ut. Det er nesten den beste opplevelsen du sitter igjen med utenom at vi fikk igjen bikkjene, sier Holtberget.

Mann pågrepet

Alt endte godt da bilen til 64-åringen også ble funnet parkert utenfor en matvarebutikk i Maura, ifølge hundeeieren.

Like før kl. 03 opplyste politiet at de har kontroll på biltyven: en mann i 40-årene med bostedsadresse i Oslo.

– Han vil bli anmeldt for biltyveriet, promillekjøring, kjøringen uten gyldig førerkort og ikke minst brudd på dyrevelferden, skriver politiet.