Offentlig utvalg: Vil endre loven etter VG-avsløring

Helsepersonell som begår alvorlige overgrep bør miste autorisasjonen på livstid, mener ekspertutvalg.

Publisert: Nå nettopp

Dette er ett av en rekke forslag et regjeringsnedsatt utvalg foreslår i en fersk rapport om seksuelle overgrep i helsetjenesten.

Utvalget ble satt ned som følge av VGs avsløringer om psykolog Sverre Varhaug, som begikk overgrep mot pasienter over fire tiår. Samt VGs avsløringer om andre psykologer og psykiatere har fått ny autorisasjon etter å ha begått overgrep eller utnyttet pasienter seksuelt.

– Ikke alle bør få en ny sjanse, sier tidligere førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes.

Han har ledet utvalgets arbeid.

I dag kan alle som har mistet autorisasjonen, søke Statens helsetilsyn om ny autorisasjon – uansett hvor grove handlinger de har begått. Det vil utvalget ha en slutt på.

VARIG: – Når helsepersonell begår alvorlige og gjentatte overtramp mot pasienter, bør de ikke få behandle sårbare mennesker i enerom igjen, sier utvalgsleder Bjørn Kristian Soknes.

I tillegg foreslår utvalget flere lovendringer for å styrke pasientsikkerheten:

Opprettelse av et nytt nasjonalt register, slik at folk flest enkelt kan finne ut om helsepersonell har autorisasjon og når de fikk den.

Innføring av varslingsplikt for arbeidsgivere til Statens helsetilsyn om alvorlige forhold av betydning for pasientsikkerheten. I dag er det vilkårlig om slike forhold varsles videre eller ikke, mener utvalget.

Lage et nasjonalt saksbehandlingsregister som gir statsforvalteren oversikt over alle administrative reaksjoner. På den måten kan man unngå at overgripere flytter mellom fylker og nye arbeidsgivere som ikke kjenner historikken.

Forby at helsepersonell uten autorisasjon, som er til fare for pasienters liv og helse, får gi helsehjelp. Statens helsetilsyn bør ha ansvar for å følge opp disse sakene, mener utvalget.

TRYGGERE: – Pasienttryggheten må styrkes, sier utvalgsleder Bjørn Kristian Soknes.

Utvalget har, i tillegg til Varhaug-saken, gransket saker meldt til Helsetilsynet fra 2010 til 2020 som gjelder tilbakekalling av autorisasjon.

Mandatet har vært å peke på svakheter i dagens regelverk, undersøke fellestrekk som kan indikere systemsvikt og komme med forslag for å trygge pasientsikkerheten

– Vi ser tydelig at Statens helsetilsyn ikke reagerer raskt og tilstrekkelig nok ved grove og gjentatte seksuelle overgrep mot pasienter og at helsetilsynet politianmelder for få saker, sier Soknes.

Dette konkluderte også helsetilsynet med selv i en intern rapport tidligere i år.

Karantenetid på to år

– Vi ser også at suspensjon ikke benyttes systematisk nok som et umiddelbart tiltak og at helsepersonell som mister autorisasjonen, kan søke og få tilbake autorisasjonen etter kort tid – uten forsvarlig risikovurdering. Derfor er et av forslagene våre at det må gå to år fra man blir fratatt autorisasjonen til man kan søke om å få den fornyet, sier Soknes.

Utvalget mener også at pasienter bør kontaktes dersom det er mistanke om at en behandler kan ha forgrepet seg på flere.

Dette skjedde ikke i Varhaug-saken – og førte til at flere intetanende pasienter fortsatte i behandling i ti år etter at psykolog Sverre Varhaug var fradømt autorisasjonen for godt.

STUDENT: Jan var 21 år da han begynte i terapi hos psykolog Sverre Varhaug.

En av dem er Jan. Han har tidligere fortalt hvordan han ble utsatt for overgrep i 13 år i terapirommet.

– Nå håper jeg helseministeren leser denne rapporten nøye og endrer loven. Dette handler om rettssikkerheten til de mest sårbare i samfunnet. Jeg forventer også at det offentlige kommer med en unnskyldning for det jeg – og alle de andre – ble utsatt for.

PÅ ALVOR: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier hun vil gjøre alt hun kan for å hindre at pasienter utsettes for overgrep av helsepersonell.

– Overgrep mot pasienter skal ikke skje, skriver Ingvild Kjerkol i en e-post til VG.

– Det er uakseptabelt og et alvorlig misbruk av den tillit helsepersonell er gitt av samfunnet. Det er bra vi nå har fått en grundig gjennomgang av saker som har vært til behandling hos tilsynsmyndighetene. Denne rapporten blir viktig for vårt videre arbeid med å styrke pasientsikkerheten, skriver helse- og omsorgsministeren.

Hun vil ikke nå kommentere om hun og hennes parti vil gå inn for endringene utvalget foreslår.

– Jeg ser at utvalget kommer med flere råd om tiltak. Vi vil nå gå nøye gjennom rapporten for å lære. Vi vil vurdere de ulike anbefalingene og å se om det er behov for å endre regelverk eller praksis.

Kjerkol skriver også at det har vært vondt å lese om Varhaug-saken, Charlotte-saken og andre overgrepssaker i VG.

– Som øverste ansvarlig for helsetjenesten vil jeg be om unnskyldning til alle dem som har vært utsatt for overgrep fra helsepersonell.

