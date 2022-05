OVER RØYKEN: Bildet er fotografert av piloten Are som flyr småfly fra Rakkestad og Rygge på vei hjem fra en utenlandstur.

Skogbrann i Halden – ikke lenger stor spredningsfare

Et skogområde på 150 mål nærheten av et hyttefelt i Kornsjø i Halden sto på et tidspunkt i brann tirsdag ettermiddag. Nå begynner imidlertid brannvesenet å få kontroll.

Politiet meldte først om brannen like før klokken 11.30.

Vaktleder Ole-Martin Isebakke fortalte til VG at både sivilforsvaret og flere skogbrannhelikoptre var innkalt til stedet, og at mannskapene jobbet iherdig med å berge de om lag 20 hyttene som ligger i nærheten.

Nærmere klokken 18.00 opplyser Isebakke at brannvesenet begynner å få kontroll:

– Det er ingen stor spredningsfare lenger. De har greid å sirkle inn brannen, sier han til VG.

Har bedt om forsterkninger

Vaktlederen bekrefter at de ba om forsterkninger fra Ed i Sverige. Alt av brannmannskaper fra Halden er nå på vei til – eller på plass – ved Skauskroken.

Han opplyser at skogbrannen har begrenset seg til et område på rundt 150 mål.

– Dette er i et vanskelig tilgjengelig område. Det er ulendt terreng på dette stedet, sier Isebakke til VG.

Flere branner i år enn tidligere

Så langt i år har brannvesenet rykket ut til over 500 branner i terrenget, ifølge tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Siden påskeuken har det i snitt vært 16 branner per dag.

Meteorologisk institutt har sendt ut varsel om skogbrannfare på store deler av Østlandet.

Tall fra DSB som VG har mottatt viser at det har vært en økning i antall skogbranner fra januar til april i 2022 sammenlignet med 2020 og 2021.

I 2020 og 2021 var det henholdsvsis 87 og 73 skogbranner mot 105 i 2022, da tallene ble hentet ut 28. april.

Rettelse: VG skrev først at det var 1,5 mål som brant, men dette er feil. Det er rundt 100 mål som brenner, opplyser vaktleder Ole-Martin Isebakke ved Øst 110-sentralen. Rettelsen ble lagt inn 2. mai 2022 klokken 15.14.