Mener barnevernet handlet med forsett: – Åpenbar fare for overgrep

Ramsha ble utsatt for gjentatte seksuelle overgrep under barnevernets omsorg. Nå behandles saken i Borgarting lagmannsrett, der statsadvokaten mener Oslo kommune må straffes.

Av Marie Golimo Kingsrød

Oslo kommune erkjenner i retten at risikoen for overgrep hos stefar, druknet i annen problematikk hos barnevernet i Alna.

VG har tidligere fortalt historien om «Jenta i kjelleren»:

Mens Ramsha (6) ble voldtatt av stefar, satt barnevernets tilsynsperson i stuen og leste ukeblader.

Senere, da Ramsha var tenåring, ble hun kjørt av barnevernsinstitusjonen til overgriperen – uten tilsyn. Der ble hun igjen utsatt for overgrep.

Det er bevist at barnevernet var kjent med risikofaktorene, mener påtalemyndigheten i lagmannsretten.

– Det var en åpenbar fare for at hun ble utsatt for overgrep, når man kjenner forhistorien, sa statsadvokat Asbjørg Lykkjen i lagmannsretten torsdag.

På et tidspunkt der barnevernstjenesten med sikkerhet hadde kunnskap om at Ramsha ble utsatt for nye overgrep, ble hun heller ikke stanset fra å dra til stefar, sier aktor.

JENTA I KJELLEREN: Ramsha ble utsatt for en rekke overgrep under barnevernets omsorg.

Erkjenner brudd

Oslo kommune ved Alna barnevernstjeneste bør dømmes for brudd på paragraf 171 i straffeloven, og betale 2,5 millioner kroner og saksomkostninger, mener aktor.

– Det avviket fra forsvarlig omsorg som vi finner i denne saken, er så grovt og så alvorlig, at det er et grovt brudd på tjenesteplikten, sier Lykkjen.

Handlingene ble gjort med forsett av de ansatte i barnevernet, mener påtalemyndigheten.

Lykkjen viser til at barnevernet var kjent med at Ramsha fikk narkotika av stefar, samtidig som at de visste at Ramsha tidligere hadde blitt utsatt for overgrep av stefar.

Barnevernet var klar over at Ramsha var hos mor og stefar i lengre perioder, og overnattet, sier aktor.

– På tross av dette tar barnevernet bevisste, forsettlige valg, hvor de unnlater å iverksette tiltak for å få Ramsha ut av denne situasjonen, sier Lykkjen.

Kommunen erkjente i retten tidligere denne uken at det foreligger et alvorlig brudd på tjenesteplikten.

– Betenkelig

Lykkjen opplever likevel at kommunen fraskriver seg ansvar.

– Jeg oppfatter ikke at kommunen påtar seg noe som helst skyld, hvilket er naturlig hvis man erkjenner at det forekommer brudd på tjenesteplikten.

Hun fortsetter:

– Ansvarsfraskrivelsen til kommunen oppfatter jeg som underlig i en sak der man har et resultat som er særdeles alvorlig. Det er betenkelig.

AKTOR OG RAMSHA: Under rettssaken i Borgarting lagmannsrett denne uken.

Barnevernet tar selvkritikk

Ingen ville sette Ramsha i en posisjon der hun ble utsatt for overgrep, sier kommuneadvokat Monica Helland i sitt sluttinnlegg torsdag.

Men kommunen medgir at det har skjedd feil på flere plan.

– Det kan være en feil hos barnevernstjenesten at risikoen for overgrep hos stefar, druknet i alt annet. Det burde vært behandlet som en konstant bekymring i saken.

Det er ikke en lett jobb saksbehandlere og ledere i barnevernstjenesten har, sier kommuneadvokaten.

– De står i veldig vanskelige vurderinger og avveininger hver dag på jobb, og de gjør sitt beste – hevder de i alle fall, sier Helland.

Det foreligger ikke forsett, fordi det var veldig vanskelige vurderinger som skulle foretas, mener Helland.

Kritikk får barnevernet uansett om de griper inn eller ikke, fortsetter Helland:

– Men de forsøker etter beste evne å lande på det som de og teamet mener er riktig.

FORSVARER KOMMUNEN: Kommuneadvokat Monica Helland innrømmer at kommunen har gjort feil, men stiller spørsmål ved om de av den grunn kan straffes.

– Skulle ikke være der alene

I Borgarting lagmannsrett, som skal vurdere om barnevernet kan straffes, ble det viktig hvorfor det ikke var tilsyn under besøkene hos mor og stefar.

Institusjonen og Alna barnevern forklarer seg ulikt om dette:

Alna barnevernstjeneste hevder at besøkene skulle være med tilsyn, og at den beskjeden ble gitt til institusjonen.

Den private institusjonen tegner et bilde av at den ikke fikk beskjed om at besøkene måtte skje med tilsyn.

– I mitt hode var jeg ikke klar over at jenta var alene i leiligheten med mor og stefar. Det var ikke min hensikt at hun skulle være der alene, sier avdelingslederen ved Alna barnevern.

– Ikke fanget opp

Ramshas tidligere fosterforeldre sendte en rekke bekymringer til barnevernet om Ramshas situasjon.

I retten dokumenteres det at avdelingslederen i juni 2016 fikk en e-post fra tidligere fosterfar. I mailen kom det frem at fosterfar var svært bekymret, og at Ramsha var hos stefar og mor uten tilsyn.

Avdelingslederen svarer da at hun har mottatt e-posten.

– Men det iverksettes ingen tiltak for å forhindre at situasjonen fortsetter? spør aktor Asbjørg Lykkjen.

– Jeg vet ikke helt ... Man kan jo ikke skylde på ferieavvikling og alt, men jeg ser jo at jeg har mottatt mailen. Jeg har ikke klart å fange opp at det var samvær uten tilsyn, sier avdelingslederen.

FORSVARET: Kommuneadvokat Monica Helland og Ellen Liljedahl, konstituert bydelsdirektør bydel Alna.

– Forferdelig vanskelig

For påtalemyndigheten oppfattes det slik, sier aktor Asbjørg Lykkjen i sitt sluttinnlegg:

– Det virker som om barnevernstjenesten oppfatter de som varsler som noen som blander seg inn i noe som de ikke har noe med å gjøre.

Avdelingslederen i Alna barnevern tok til tårene i retten, og fortalte om et ressursproblem.

– Det er forferdelig vanskelig som avdelingsleder å ta disse beslutningene. Hvis vi er kjempestrenge, får vi kritikk så hatten passer. Og når vi imøtekommer barnas ønsker og behov, kommer det også helt feil ut.

Det aktuelle året, i 2016, kom det blant annet inn veldig mange bekymringsmeldinger, forklarer hun.

– Det er et ressursspørsmål, ikke bare da – men alltid.

– Burde brukt makt

Aktor Asbjørg Lykkjen mener at barnevernstjenesten burde plassert Ramsha på en tvangsparagraf.

Slik husker en miljøarbeider som jobbet tett på Ramsha situasjonen:

– Det var bare frivillig at hun var der, det var ikke låste dører. Det å benytte tvang var ikke et alternativ.

Ramsha burde ikke vært kjørt til mor og stefar i det hele tatt, sier miljøarbeideren.

– Hun skulle ikke hatt samvær overhodet. Men det er jo lett å si nå, når man tenker tilbake.

Han forklarer videre:

– I ettertid ser man: Selvfølgelig skulle man holdt henne tilbake med makt.

– Veldig leit at det ble sånn

I retten forklarer avdelingsleder og saksbehandler i Alna barnevern at en tvangsparagraf ikke er løsningen på «alt».

En tvangsparagraf ville ikke vært en «magisk trylleformel», og Ramsha kunne reagert negativt på tvang, sier kommuneadvokat Monica Helland.

Barnevernstjenesten ønsket heller at Ramsha skulle være medvirkende i egen sak.

– Jeg ville virkelig Ramsha vel, og ville så gjerne hjelpe henne. Det er veldig leit at det ble sånn, sier saksbehandleren i retten.

Da Ramsha ble kjørt til stefar og mor som tenåring, hadde stefar vært anmeldt for overgrep mot Ramsha i barndommen. Han var ennå ikke dømt.

– Var risiko for seksuelle overgrep i det hele tatt i dine tanker? spør aktor saksbehandleren.

– Nei, det var det ikke, svarer saksbehandleren.

– Snakket dere ikke om risikoen i at et barn igjen blir eksponert for en mulig overgriper?

– Nei, ikke så vidt jeg kan huske.

