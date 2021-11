ADVOKATHJELP: John Christian Elden representerer

Eva Kristin Hansen (Ap) representeres av Elden i pendlerbolig-saken: − Ser ut til å ha fulgt reglene

Eva Kristin Hansen går av som stortingspresident etter at det ble kjent at politiet åpner etterforskning av stortingspolitikeres bruk av pendlerleiligheter. Advokat John Christian Elden mener at Hansen ikke har brutt reglene selv.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den kjente forsvarsadvokaten John Christian Elden bekrefter i en SMS til Aftenposten at han representerer den avtroppende stortingspresidenten.

Det var Adresseavisen som først avslørte at Hansen hadde oppgitt bostedsadresse hos Trond Giskes leilighet i Trondheim, og dermed mottok pendlerbolig, til tross for at hun hadde kjøpt seg inn i ektemannens hus i Ski.

– Slik jeg leser Stortingets egne regler, er det ikke presidenten som har misforstått disse, men en ny tolkning fra mediene og Stortingets administrasjon, etter henvendelsen fra Adresseavisen forrige uke, sier advokat Elden i en uttalelse til Dagbladet.

Han avviser også at Hansen har hatt økonomisk fordel av pendlerleiligheten.

– Eva Kristin Hansen ser ut til å ha fulgt reglene slik de er vedtatt og formulert. Det er grunnleggende i strafferetten for alle som utsettes for mistanke, at ingen kan dømmes i strid med lovens ordlyd, legger han til.

GIKK AV: Eva Kristin Hansen (Ap) gikk av som stortingspresident etter avsløringer om at hun kan ha misbrukt ordningen for pendlerbolig.

Torsdag åpnet politiet en etterforskning av stortingspolitikere og pendlerleiligheter, etter flere avsløringer i høst om at ordningen kan ha blitt misbrukt.

– Jeg mener det er uholdbart for Stortinget å ha en stortingspresident som er under politietterforskning, sa Hansen da hun gikk av som stortingspresident i forrige uke.

Statsadvokat Lars Erik Alfheim opplyste på den andre siden til VG at ingen var siktet eller mistenkt i pendlerbolig-etterforskningen, og at politiet ikke er beordret til å etterforske spesifikke personer.

Hansen opplyser til Aftenposten at hun foreløpig ikke er kontaktet av politiet. Hun henviser ellers til advokat Elden for svar på andre spørsmål.