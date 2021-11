ANKESAK: Statsadvokat Asbjørg Lykkjen og Ramsha – jenta som ble utsatt for overgrep under barnevernets omsorg. Barnevernet må stilles til ansvar, mener aktor.

Vil straffe barnevernet: − Har gått veldig galt

Mens Ramsha ble voldtatt av stefar, satt barnevernets tilsyn i stuen og leste ukeblader. I lagmannsretten erkjenner kommunen feil.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Barnevernstjenesten har grovt brutt tjenesteplikten når de har håndtert omsorgen for Ramsha, sier aktor Asbjørg Lykkjen i retten tirsdag.

VG har tidligere fortalt historien om «Jenta i kjelleren»:

Mens Ramsha (6) ble voldtatt av stefar, satt barnevernets tilsynsperson i stuen og leste ukeblader.

UNDER BARNEVERNETS OMSORG: Ramsha ble likevel utsatt for overgrep.

Senere, da Ramsha var tenåring, ble hun kjørt av barnevernsinstitusjonen til overgriperen – uten tilsyn.

– Erkjenner feil

Dette er en veldig trist sak, medgir Oslo kommune, som hadde ansvaret for Ramsha.

– Kommunen erkjenner at det har skjedd feil, sa kommuneadvokat Monica Helland i retten tirsdag.

Borgarting lagmannsrett skal nå avgjøre om Alna barnevernstjeneste ved kommunen kan straffes.

FORSVARER KOMMUNEN: Kommuneadvokat Monica Helland innrømmer at kommunen har gjort feil, men stiller spørsmål ved om de av den grunn kan straffes.

– Må stilles til ansvar

Det er en kjede beslutninger, eller unnlatelser av handlinger, som er begått av flere ansatte i barnevernet, mener påtalemyndigheten.

– Barnevernet må stilles til ansvar for summen av disse handlingene som ansatte har utført, sa aktor Asbjørg Lykkjen.

AKTOR: Statsadvokat Asbjørg Lykkjen mener at kommunen kan straffes.

– Spesielt

Tirsdag morgen var også Ramsha til stede i retten. Senere har hun fulgt saken digitalt.

– Det føles spesielt at så mange snakker om saken. Det gir håp, samtidig som at etater ofte ikke blir dømt i slike saker, sa Ramsha (22) til VG før rettssaken.

Ramsha håper at barnevernet skal lære av feilene som er begått mot henne.

– Jeg ønsker et system der avgjørelser blir tatt på individuelt nivå, ikke et system der alle skal passe inn, sier hun til VG.

BER OM EN BEKLAGELSE: Ramsha ønsker at barnevernstjenesten skal betale forelegget, og be om unnskyldning.

– Kan ikke straffes

Kommunen har stor sympati for Ramsha og alt hun har vært gjennom, sa kommuneadvokat Monica Helland i retten i dag.

– For de ansatte er det leit å ha en rolle i en sak som har fått alvorlige følger for Ramsha.

Det foreligger en overtredelse av gjerningsbeskrivelsen i straffebudet, som går på tjenestefeil, forklarte Helland.

Men ingen har gjort disse handlingene med forsett, mener kommuneadvokaten.

– Spørsmålet er hva som kreves av skyld hos den enkelte, sa Helland.

I RETTEN: Kommuneadvokat Monica Helland og Ellen Liljedahl, konstituert bydelsdirektør bydel Alna.

Millionforelegg

Forhistorien til denne saken er at statsadvokaten i Oslo ila barnevernstjenesten i Alna et forelegg på to millioner kroner, fordi etaten unnlot å iverksette nødvendige tiltak.

Kommunen nektet å vedta forelegget, og i februar ble saken behandlet i Oslo tingrett.

Tingretten vurderte at kommunen grovt brøt sin tjenesteplikt. Men hverken kommunen eller enkeltpersoner kunne straffes, mente tingretten.

Statsadvokat Lykkjen anket kjennelsen.

– Dette er en veldig spesiell sak, og vi mener det er viktig å sende et signal om at barnevernet må ta denne jobben på alvor, sa aktor Lykkjen i retten i dag.

– Man er satt til å beskytte et barn på best mulig måte, så har det gått veldig galt. De har virkelig ikke gjort den jobben de var satt til å gjøre, fortsatte hun.

Det er satt av tre dager til saken i Borgarting lagmannsrett.

Jenta i kjelleren: Les del 1 av historien her.

Den mørke hemmeligheten: Les del 2 av historien her.