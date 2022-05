ETTER KAMP: Russiske stridsvogner og ivirige forbipasserende i en av forstedene utenfor Kyiv 12. april.

New York Times: Russiske generaler drept med USA-hjelp

Amerikanske tjenestemenn sier til New York Times at USA har bidratt med etterretning som har hjulpet ukrainerne å drepe flere russiske generaler.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– USA har bidratt med etterretning om russiske enheter som har hjulpet ukrainerne å angripe og drepe flere av de russiske generalene som har falt i krigen i Ukraina, sier to amerikanske tjenestemenn til New York Times.

Talsmann for Pentagon, John F. Kirby, sier til avisen at de «ikke vil kommentere detaljer ved denne informasjonen», men han erkjente at USA bidrar med informasjon og etterretning som Ukraina kan bruke til å forsvare seg.

Talspersonen vil imidlertid ikke spesifisere hvor mange generaler som er drept som følge av den amerikanske hjelpen.

Hjelpen skal være en del av Biden-administrasjonens plan om å hjelpe til med etterretning på bakken mens kampene skjer.

USA har også hjulpet ukrainerne med å finne ut hvor russernes mobile hovedkvarter befinner seg, disse forflytter seg ofte.

Ukrainske styrker har satt sammen denne geografiske informasjonen med egen etterretning og russisk kommunikasjon som blir fanget opp for å gjennomføre artilleriangrep som har tatt livet av russiske offiserer.

STORE SKADER: I byen Borodyanka i Ukraina er store deler av sentrum i ruiner, etter at Russland invaderte Ukraina. I forgrunnen er en ødelagt russisk stridsvogn.

Hevder tolv er drept

Ukrainske myndigheter hevder de har tatt livet av rundt tolv generaler i kampene, et tall som ifølge avisen har forbløffet militæreksperter. I slutten av mars oppga militæranalytikere til BBC at det er rundt 20 russiske generaler som deltar i operasjonen i Ukraina.

Disse er meldt drepte:

Våpenhjelp

Biden-administrasjonen har allerede bidratt med flere milliarder i militærhjelp til Ukraina. Bidragene har kommet i flere omganger.

Våpen som kommer fra disse amerikanske hjelpepakkene gjør også Ukraina bedre rustet til å angripe russiske offiserer.

En mindre utgave av Switchblade-dronen, som USA har levert, kan bli brukt for å identifisere spesifikke soldater, og den kan også bidra til å ta ut generaler som gir ordre fra et militærkjøretøy, skriver avisen.

Pentagon-talsmann John Kirby har tidligere uttalt at de ikke vil gi ut informasjon om etterretningshjelp, men har bekreftet at USA bistår med etterretning som bidrar til at Ukraina kan forsvare seg.