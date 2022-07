FORSKER: Kethe Svantorp-Tveiten er blant ekspertene som slår alarm om massiv underrapportering av gutters spiseforstyrrelser.

Slår alarm om gutter og kropp: − Det kan ende med hjertestans

Eksperter advarer om at flere og flere unge gutter sliter med spiseforstyrrelser, og mange fanges ikke opp. Jakten på den muskuløse drømmekroppen kan få fatale konsekvenser.

– Det er en massiv underrapportering om gutter som lider av spiseforstyrrelser og overopptatthet av trening. Tallene som kommer til overflaten i form av kliniske diagnoser har ingenting med virkelighetens tall å gjøre, sier forsker Kethe Svantorp-Tveiten.

De siste fem årene har hun samlet inn kunnskap om 2500 elever ved videregående skoler i Oslo og gamle Akershus om deres forhold til kropp, kroppsbilde, kroppspress, trening og kosttilskudd.

– Det er like mange gutter som sliter med forstyrret spise- og treningsatferd som jenter, sier Svantorp-Tveiten.

Hun mener en av grunnene til at guttene ikke fanges opp, handler om spørsmålene som stilles, av forskere, behandlere, pårørende og gutta selv.

– Hvis vi spør dem om de er redde for å øke i kroppsvekt, eller om de har for store lår eller armer, vil vi ikke klare å fange opp gutter som strever og higer etter en muskuløs kropp, sier Svantorp-Tveiten.

I begynnelsen av mai disputerte hun med sin doktorgrad om forstyrret spiseatferd blant unge, og deres bruk av muskelbyggende kosttilskudd.

Mange leger tenker fortsatt at spiseforstyrrelser er et jenteproblem, tror Svantorp-Tveiten.

INNLAGT: Leon (22) forteller om hvordan jakten på en maskulin drømmekropp i tenårene var nær ved å koste ham livet.

– Helt frem til 2013 var fravær av menstruasjon et av kriteriene for å sette en anoreksi-diagnose. Det er jo ikke rart at gutter ikke fikk diagnosen. En gutt som trener mye, vil ofte ikke få en alarmerende lav BMI, sier Svantorp-Tveiten.

– Mange som går all in for å få drømmekroppen, opplever relativt raskt at alt rakner. Det kan ende med hjertestans, intubering, men også rusproblemer, depresjoner, psykiske lidelser og selvmordstanker, sier seksjonsleder og overlege Paul Joachim Bloch Thorsen ved Barneposten på Haukeland sykehus.

OVERLEGE: Paul Joachim Bloch Thorsen ved Barneposten på Haukeland sykehus.

Tall fra Norsk Pasientregister viser at det i 2020 var 167 gutter til behandling for spiseforstyrrelser i Norge, inkludert konsultasjoner, døgnopphold og innleggelse. Antallet har økt med vel 39 prosent de siste fem årene. Til sammenligning var det 1228 jenter i behandling for spiseforstyrrelser i Norge i 2020.

Ser man utelukkende på tallene, vil det være lett å konkludere med at spiseforstyrrelser er et jenteproblem. Men flere eksperter peker på store mørketall.

– Vi forventer spiseforstyrrelser blant jentene, derfor ser vi dem tidligere. At gutta ikke oppdages, betyr ikke at de ikke finnes. Det vet vi at de gjør. Men det er for lav oppdagelses-kompetanse blant behandlerne, sier Trude Fixdal, avdelingsleder ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, BUP Vest i Oslo.

Fixdal er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri.

Hun mener problemet handler om mye av det samme for guttene som for jentene:

Et vanvittig kroppspress i skolegården og på sosial medier. Et vell av «eksperter» som fôrer dem med bilder av retusjerte kropper, manipulerte bilder, dopede kropper og ukvalifisert kunnskap og informasjon.



Illustrasjonsfoto

Camilla Rørtveit sitter i landsgruppen av Helsesykepleiere i Norsk Sykepleierforbund. Hun ser at gutters sykelige jag etter drømmekroppen er et underkommunisert problem – også i helsevesenet.

– Det er fortsatt mangelfull kompetanse i skolehelsetjenesten når det gjelder gutter og spiseforstyrrelser. Det viktigste vi gjør på lavterskelnivå er å fange dem opp, og motivere til å motta hjelp. Det kan være vanskelig når de står i et prosjekt som er så altoppslukende. Hos mange er det mye motstand og ambivalens til tilfriskning, sier hun.

Problemet for helsesykepleierne, er at guttene ikke oppsøker dem.

Inger Christine Krath Hansen var helsesykepleier ved Nordseter skole. Hun opplevde at jentene fylte opp venteværelset. Men guttene så hun sjelden.

– De få guttene som oppsøkte meg, kom for å spørre om jeg kunne veie dem og måle høyden deres. Ofte kom de tilbake med samme spørsmål etter noen uker, i håp om at de hadde utviklet seg litt siden sist.

«Hva handler dette om?» tenkte Inger Christine Krath Hansen.

Etter syv år som helsesykepleier, skrev hun masteroppgaven «Gutter og drømmekroppen», der hun spurte unge gutter alderen 14–19 år om hvordan de takler kroppsubehaget.

– Det var en klar sammenheng mellom kroppsmisnøye for gutter med en senere fremskreden pubertetsdebut. Det er en vond ventetid. Flere svarte at de tok noen snarveier. Som for eksempel kreatin og proteinpulver. Men også doping, sier Krath Hansen, som i dag jobber som rådgiver for Antidoping Norge.



HELSESYKEPLEIER: Inger Christine Krath Hansen har jobbet som helsesykepleier, nå er hun fagrådgiver i Antidoping Norge.

– Kroppen er blitt den viktigste identitetsmarkøren for unge menn. For mange er trenings-idolene og deres treningsregimer et umulig prosjekt. En gutt som ikke er ferdigutviklet, kan ikke bli som dem.

Helsesykepleier Anne Holter Bentzrød har jobbet som rådgiver i spørretjenesten Ung.no siden 2004. Hun er ikke i tvil om at jaget etter drømmekroppen har økt de siste årene for guttene.

– For ti år siden var det ingen spørsmål fra unge gutter om kombinasjonen styrketrening og kroppsdesigning. Økningen skjedde parallelt med at de sosiale mediene tok av, sier Bentzrød.

Ung.no får daglig inn 300–400 spørsmål. Innsenderne må merke spørsmålet som stilles, og i fjor handlet 1824 spørsmål om «spiseforstyrrelser». Kun 4,28 prosent av de som stilte spørsmål om spiseforstyrrelser var gutter.

Guttenes spørsmål sniker seg inn under andre temaer: Trening, mat og kosthold. Kanskje også doping. Det de spør om er ofte ganske teknisk og medisinsk: «Hvordan bli kvitt magefettet?» «Hvordan få sixpack?» Ord som: Fit, deffe, bulke går igjen.

– Guttene tenker ikke på sine plager som et spiseforstyrrelses-problem, selv om det per definisjon er det de lider av, sier Bentzrød.

LEI SEG: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerhol.

Spiseforstyrrelser og psykisk helse er høyt på regjeringens agenda, ifølge helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol.

– I det arbeidet er det viktig at vi har oppmerksomhet på at også gutter kan ha og har spiseforstyrrelser, og at det kan være forskjeller i hvordan symptomer kommer til uttrykk.

Kjerkhol sier hun blir lei seg når hun hører historier som Leons, som i VG forteller om hvordan jakten på drømmekroppen nesten kostet ham livet.

– Vi jobber nå med en opptrappingsplan for psykisk helse, der spiseforstyrrelser blir et viktig tema, sier helseministeren, som også opplyser om at hun i sommer har bedt sykehusene prioritere arbeidet med spiseforstyrrelser, sier Kjerkhol.