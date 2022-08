– UBEHAGELIG: Frank Bakke-Jensen og kona Hilde Sjurelv har fått drapstrusler fra hele verden.

Drapstrues etter Freya-avliving

Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen og kona Hilde Sjurelv har blitt drapstruet etter at hvalrossen Freya ble avlivet.

Eline Grønvoll/iTromsø

Lars A. J. Giske / iTromsø

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Tidlig søndag morgen gjennomførte Fiskeridirektoratet en kontrollert aksjon der hvalrossen Freya ble avlivet. Reaksjonene har ikke latt vente på seg.

På Facebook har både fiskeridirektør Bakke-Jensen og hans kone Hilde Sjurelv nå fått drapstrusler.

OMSTRIDT: Hvalrossen Freya ved Kadettangen to uker før hun ble avlivet.

– Jeg har etter hvert blitt vant til å få trusler, men jeg mener det er alvorlig når det går utover familien min, sier Bakke-Jensen.

Sjurelv måtte lukke Facebook-profilen sin etter at hatmeldingene og drapstruslene begynte å renne inn.

– Etter at det ble kjent at Freya var avlivet, har det haglet inn på Messenger og i kommentarfeltet på Facebook. Det er trusler fra Tyskland, USA, Sverige – ja, overalt, over hele verden, forteller hun.

«Mordere, mordere må du dø i helvete», skriver en av brukerne. En annen skriver «hore». En tredje skriver at Hilde og ektemannen snart vil bli drept i parets hjem.

– Jeg ble rett og slett skremt. Nå kan jeg ikke ha en åpen Facebook-profil lenger, jeg har måtte lukke den. Det er synd at det har blitt slik, sier hun.

Ifølge Sjurelv frykter hun ikke for sitt eget liv.

– Jeg pleier å si at det er 77.000 tromsøværinger som passer på. Man kan gjerne være uenig, men det aller viktigste er at man kan ta de diskusjonene. Man truer ikke med å drepe, kommenterer hun.

– Uakseptabelt

Drapstruslene vil bli rapportert til politiet, sier fiskeridirektøren. Han har også varslet øvrige familiemedlemmer om at det kan hende at de også vil motta drapstrusler.

– Er du sjokkert over truslene som har kommet?

– Nei, det er jeg dessverre ikke. Det har blitt slik i sosiale medier at det er veldig få grenser for måten man uttrykker seg på. Jeg forventet sterke reaksjoner, så det var ikke uventa, men det er ikke hyggelig når det brer seg om til familien.

Han forteller at dette ikke er første gang han har måtte rapportere trusler til politiet. Som forsvarsminister rapporterte han flere hendelser hvor folk ble anmeldt og dømt.

– Som offentlig person har jeg blitt vant til å få trusler, og det er alltid ubehagelig. Men når man trekker inn familien, da er det å gå over streken. Trusler i seg selv er jo å gå over streken, men å peke på mine familiemedlemmer er uakseptabelt.

TETT PÅ FOLK: Hvalrossen Freya på en båt i Frognerkilen.

Ikke livredd

De aller fleste truslene kommer fra USA og Storbritannia, sier Bakke-Jensen.

– Det bor ganske mange milliarder mennesker i verden, og jeg har registrert at det foregår en internasjonal Freya-kampanje. Det er ikke slik at vi er livredde, men det er ubehagelig å få trusler, det er det.

– Ville dere tatt samme avgjørelse om å avlive Freya, dersom dere visste at det kom så sterke reaksjoner?

– Ja, situasjonen var ute av kontroll, og det var fare for liv og helse. Vi visste at det ville skape sterke reaksjoner da vi tok avgjørelsen.

– Hvordan er stemninga hjemme nå?

– Situasjonen er ubehagelig, men stemninga er god, sier Bakke-Jensen.