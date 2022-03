Les dagens VG her!

– Det har vært voldsomme reaksjoner, og dette har vært noe av det tyngste jeg har jobbet med noen gang, sier programleder Tore Strømøy (62) om dokumentarserien «Gåten Agnes».

Publisert: Nå nettopp

Det tar vanligvis flere måneder å planlegge en invasjon av et så stort land som Ukraina, sier militærrådgiver Per Erik Solli. Han blir ikke overrasket hvis Russland ønsker våpenhvile for å samle krefter.

HOLMENKOLLEN (VG) De har nektet plent å snakke om sin skiskytterfremtid etter en fantastisk sesong. Nå ser det ut til at både Tiril Eckhoff (31) og Marte Olsbu Røiseland (31) fortsetter karrierene.

Dette – og mye, mye mer – kan du lese i dagens VG!