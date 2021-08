Les dagens VG her!

Tomm Kristiansen (71) er rystet over norsk innvandringspolitikk. Han tror også at det er nødvendig å gi innvandrere mer tid til å tilpasse seg det vestlige levesettet.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Les intervjuet med «Stemmen fra Afrika». Der forteller han om livet utenfor NRK, hvordan han overlevde hjernemalaria og om døden og troen.

For enkelte tar sukkeravhengigheten kontrollen over livet. Hvorfor er det så vanskelig å begrense sukkerinntaket? Og hva kan gjøres når man ikke klarer å stoppe i tide? Her er ekspertenes beste råd.

Verden sliter fremdeles med å forstå tankegangen til dem som begikk grusomhetene i nazistenes dødsleir Auschwitz. Laurence Rees har intervjuet krigsforbrytere fra tyske, russiske og japanske leirer, og undersøker om det er noe spesielt med akkurat det nazistiske tankegodset. Les om hjernen bak Auschwitz her.

Og Brann er helt på bånn – også på hjemmebane