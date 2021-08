BLE TRUET: Seks menn skal ha planlagt å kidnappe guvernør Gretchen Whitmer på grunn av misnøye med coronarestriksjonene. Nå er én av dem dømt.

Planla guvernør-kidnapping – får seks år i fengsel

Flymekanikeren Ty Garbin (25) er en av seks menn som ble siktet for å ha planlagt kidnappingen av Michigan-guvernør Gretchen Whitmer i fjor høst. Nå er han dømt.

Motivet bak den planlagte kidnappingen skal ha vært misnøye over coronarestriksjonene i delstaten, ifølge AP.

Nyhetsbyrået skriver at mannen er den eneste av de seks siktede som har innrømmet skyld, noe som har vært en formildende omstendighet i dommen. Han har dessuten hjulpet de amerikanske påtalemyndigheten under etterforskningen.

Dermed venter de andre mennene trolig enda lengre fengselsstraffer, dersom de blir funnet skyldige.

Planen skal ha vært å hente Gretchen Whitmer med makt før det amerikanske presidentvalget 3. november. Til slutt skulle guvernøren kanskje henrettes, ifølge the Detroit Free Press.

DØMT: Ty Garbin (25) får seks år i fengsel etter å ha planlagt kidnappingen av guvernøren i Michigan.

I forkant skal mennene ha gjennomført flere øvelser, der både våpen og eksplosiver var involvert.

– Jeg kan ikke forestille meg hvor mye stress og frykt familien hennes har opplevd på grunn av mine handlinger, og jeg er virkelig lei meg for det, sa 25-åringen under rettssaken, ifølge AP.

Opplever konstante trusler

Michigan-guvernør Gretchen Whitmer sier i en uttalelse til retten at hun er takknemlig for innsatsen som har blitt gjort av FBI og politiet i delstaten, ifølge the Detroit Free Press.

Likevel understreker hun at det fremdeles er mye arbeid som gjenstår.

– Truslene fortsetter. Jeg har sett ut av vinduet på store grupper med bevæpnede menn innen 30 meter fra husveggen min, heter det videre i uttalelsen, der hun forklarer hvordan kidnappingsplanene har påvirket henne.

– Noen dager siden under en demonstrasjon var det et skilt som oppfordret til å «brenne den heksa».

Guvernøren har tidligere beskyldt ekspresident Donald Trump om å oppfordre til vold, blant annet gjennom Twitterkontoen sin.

– Mitt justisdepartement og føderale politifolk kunngjorde i dag at de har avverget et farlig plott mot Michigans guvernør. I stedet for å si takk, kaller hun meg en hvit makt-støttespiller, svarte Trump på Twitter.

I en annen melding skrev han at guvernøren «har gjort en fryktelig dårlig jobb», og at hun under coronapandemien stengte ned delstaten for alle bortsett fra for ektemannens båt-aktiviteter.

Knyttes til ekstremistgruppe

Andrew Birge i påtalemyndigheten har tidligere omtalt de siktede som «voldelige ekstremister». Flere av dem tilhører den høyreradikale militsen Wolverine Watchmen og den mye omtalte «boogaloo»-bevegelsen.

Den samme militsgruppen skal også ha diskutert å angripe guvernøren i Virginia i fjor, ifølge FBI.

Wolverine er en referanse til filmen ved samme navn, som skal si noe om hvordan de ser seg selv i verden, sier sosiologiprofessor Amy Cooter til Washington Post. Michigan omtales også som «The Wolverine State».

Det er ifølge forskeren rundt 900 hatgrupper i USA, og blant dem flere militser. Grupper som Wolverine Watchmen, Boogaloo og Proud Boys kan noen ganger ha medlemmer med overlappende tilknytninger til hverandre.