MINNE: Nina Lian Brandt med storebror Christian. Mange år senere skulle han bli drept i Afghanistan.

Mistet broren i Afghanistan: − Riktig at de er her

Broren hennes ble drept i Afghanistan, men Nina Lian Brandt har tilgitt. - Vi må snakke sammen, sier hun.

Av Monica Flatabø

Publisert: Nå nettopp

En junidag 2010, mens hun feirer sin datters fireårsdag i Norge, blir broren brutalt drept i Afghanistan.

Løytnant Christian Lian døde, da bilen han satt i kjørte på en veibombe vest for Meymaneh. Han ble 31, år gammel.

– Det var et mareritt og en smerte jeg fremdeles ikke klarer å beskrive, sier Nina Lian Brandt.

VIL IKKE HATE: – Det er strevsomt å være fylt av hat, frykt og sinne. Jeg bestemte meg for ikke å la det skje.

Mange reagerte sterkt da det ble kjent at 15 menn fra Taliban var på vei til Oslo i privatfly - betalt av den norske regjeringen.

Blant Talibans delegasjon: Anas Haqqani, broren til han som er etterlyst for angrepet på Serena Hotel, der den norske journalisten Carsten Thomassen ble drept.

Fabian Stang var en av dem som gikk hardt ut mot Taliban-møtene.

– Når det norske folk ser at vi henter terrorister, ikke bare på første klasse, men på privatfly, da blir folk forbannet, sier eksordføreren.

Naivt pjatt?

Nina Lian Brandt er ikke enig. Hun mener det er riktig at Taliban blir lyttet til.

– Jeg tror på kraften i dialog. Vi må snakke sammen for å kunne forstå. Mange tenker kanskje at dialog er naivt pjatt. Men jeg vet selv hvor mye det krever av kunnskap og mot. Og ikke minst, hvor viktig det er for å forebygge ekstremisme.

Lian Brandt har også skrevet om dette i en kronikk i Vårt Land.

Lys i et kolossalt mørke

Etter brorens død var det avgjørende for henne ikke å bli bitter.

– Jeg ville ikke hate. Isteden fordypet jeg meg i fienden. Jeg ville finne ut av alt om Taliban.

Derfor skrev hun en avhandling om dialogens kraft i forebygging av ekstremisme, radikalisering og utenforskap.

Når Lian Brandt nå snakker om brorens død, håper hun å utfordre noen av de umiddelbare reaksjonene som oppsto, da det ble kjent at Taliban skulle til Norge.

– At de kommer hit, ser jeg på som et lys i et kolossalt mørke. Dette er en mulighet, og den må ikke forsvinne i negativitet og ignoranse. Jeg tror vi kan knuse hat med kjærlighet.

– Er det så enkelt?

– Nei. Ingenting av dette er enkelt. Det finnes ingen vidunderkur. Men dialogmøter virker, det vet jeg. Hvor de skjer er ikke viktig, men at det skjer er avgjørende.

– Hva tror du broren din hadde tenkt?

– Jeg tenker det er ett av to: Han kunne klødd seg i hodet og lurt på hva i alle dager vi driver med som drar disse karene hit. Eller han kunne ha hevet øyebrynene, smilt sitt lune smil og sagt: «Dritkult. Dette må til!»