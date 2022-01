FHI om å avskaffe karanteneplikten: − Logisk og fornuftig

Helsemyndighetene anbefaler å erstatte karanteneplikten for husstandsmedlemmer med et strengt testregime, men regjeringen venter til kommunene har nok hurtigtester.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I forrige uke endret regjeringen den såkalte TISK-strategien, som i praksis betyr at færre må sitte i karantene – blant annet nærkontakter utenom husstanden.

Regjeringen fikk i tillegg råd fra både FHI og Helsedirektoratet om at karanteneplikten for husstandsmedlemmer kan erstattes med et strengt testregime der man tester seg fem dager i strekk.

I praksis vil det bety at ingen lenger er nødt til å sitte i karantene.

– Det er logisk og fornuftig, for dette er mennesker som er friske og kan jobbe selv om de har vært eksponert for corona, sier smittevernoverlege Preben Aavitsland i FHI til VG.

– De trengs ute på skolene, på sykehjem og i bedriften sin. Da er det mer fornuftig at de tester seg. Blir de smittet, holder de seg selvfølgelig hjemme.

Kan komme om to uker

Likevel ble ikke dette innført da regjeringen endret karantenereglene i forrige uke, noe Helsedepartementet har begrunnet med to ting:

Kommunene må ha tilstrekkelig med hurtigtester, og

Kommunene må ha etablert et system for lagring og utdeling av tester til husstandene.

I et brev til statsforvalterne og kommunene 17. desember varsler derimot Helsedirektoratet at det kan komme ytterligere endringer i TISK-strategien allerede fra rundt uke 5.

Aavitsland understreker også at det dreier seg om tilgangen til hurtigtester:

– Regjeringen varslet i forrige uke at vi kan ta vekk kravet om karantene for husstanden så fort det er nok selvtester ut i kommunene, sier smittevernoverlegen til VG.

Trenger opptil 7,4 millioner tester ukentlig

Etterspørselen etter hurtigtester har lenge vært stor her til lands. Helsemyndighetene har tidligere påpekt at tilgangen på flere tester kunne ha erstattet de inngripende tiltakene som ble innført før jul.

VG spurte da helsedirektør Bjørn Guldvog om hvorfor de ikke hadde anskaffet flere hurtigtester:

– Det handler først og fremst om hvor mye vi bestiller nasjonalt, men dette er ikke gratis. Dette er store kostnader, som da naturligvis må sees i forhold til nytten, svarte han.

Dersom karanteneplikten nå skal erstattes med at nærkontakter i husstanden tester seg, anslår Helsedirektoratet at det vil medføre et forbruk på mellom 4,5 millioner til 7,4 millioner tester per uke.

KAN ERSTATTE KARANTENE: Helsedirektoratet og FHI mener at selvtesting kan være et fullverdig alternativ til karantene.

I regjeringens nye helsepakke ble det blant annet foreslått å bruke fem milliarder kroner på anskaffelse av coronatester.

– Vi satser stort på tester og går fra en situasjon hvor vi hadde manko på tester, til at vi nå skal få tilgang på titalls millioner tester, sa Jonas Gahr Støre til VG da.

Helsedirektoratet forventer også at de vil få tilgang til flere tester etter uke 4, og at det vil bli levert ytterligere 47 millioner tester til kommunene innen utgangen av uke 8.

Test-positive

Statssekretær i Helsedepartementet, Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap), understreker at regjeringen er positive til endringen:

– Men før slik endring skal kunne tre i kraft, må vi være sikre på at kommunene har tilstrekkelig tilgang på tester. Det innebærer både økt kapasitet på distribusjonen til kommunene og kommunenes lagerkapasitet.

– I tillegg må kommunene ha etablert et system for utdeling av tester til husstander.

Bjørkholt sier at de gjeldende karantenereglene for husstandsmedlemmer dermed kommer til å være gjeldende en liten stund til.

– Status nå er at det sendes fortløpende ut selvtester til kommunene, samtidig som de etablerer nødvendig system for hvordan disse kan gjøres tilgjengelige i befolkningen.

– Først når dette er på plass, kan reglene endres, legger han til.