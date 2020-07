SYK: Covid-19-syke Åsa Kristoferson Hedlund har hatt feber siden 17. mars. Foto: Privat

Åsa har hatt feber i over 100 dager – var coronasmittet

Den 43-årige kvinnen har hatt feber og vært kortpustet i over 100 dager, men hun fikk ikke testet seg og påvist covid-19 før i mai.

Nå nettopp

Helt siden 17. mars har den svenske kvinnen Åsa Kristoferson Hedlund (43) vært syk med feber. Problemet til Åsa er at hun har slitt med å bli trodd av legene.

– Langtidssyke er en usynlig gruppe pasienter, vi havner i skvis, sier hun til Aftonbladet som først skrev om saken.

Hver eneste dag de tre siste månedene har derfor 43-åringen filmet seg selv når hun tar tempen. Og Linköping-kvinnen har fortsatt febertopper opp mot 39 grader, av og til høyere, på tross av at det er over tre måneder siden hun, trolig, ble smittet av coronaviruset.

– Jeg filmer meg selv på grunn av at jeg ikke blir trodd. Jeg vil vise frem febersvingningene jeg har, sier hun til avisen.

Mange symptomer

Åsa, som også sliter med kortpustethet, fikk høre fra sykehuset at dette skyldes at hun fikk panikkangstanfall.

Først da hun testet positivt på en coronatest i mai tok legene hennes symptomer alvor og nå har man konstatert med røntgenbilder at hun har typiske covid-19-forandringer i lungevevet.

Hun tror selv at hun ble smittet gjennom sin ektemann, som jobber i et internasjonalt miljø på et universitet.

Hun opplever dessuten brennende hud, magesmerter, racing heart-syndrom, skjelvinger, vondt i ryggen og brystet, oppsvulmethet.

– Symptomene tar aldri slutt, og det kommer stadig nye, sier kvinnen.

– Ga meg angstmedisin

VG snakket med Åsa Kristoferson Hedlund midten av juni, og hun fortalte da at da hun fikk symptomene i mars så testet man i Sverige bare folk i risikogrupper og folk som jobber i helsevesenet.

– Ble du ikke trodd da du gikk til legen i mars?

– I begynnelsen ble jeg utredet for feber. I tillegg var jeg kortpustet og legen skrev ut angstmedisin til meg, sier hun.

Det var fordi symptomene hennes lignet panikkangst.

Da hun til slutt fikk testet seg for covid-19 og fikk diagnosen ble hun trodd. Men da var det gått to måneder.

– Helsevesenet tror på meg i dag, og det skyldes at de fant typiske covid-19-forandringer i lungene. Men de gjorde ikke det i begynnelsen, sier hun.

VIL BELYSE: Åsa står frem med sin historie fordi hun vil belyse situasjonen for langtidssyke folk med covid-19. Foto: Privat

VG tok igjen kontakt med Åsa Hedlund denne uken og hun føler seg fortsatt i dårlig form.

– Jeg har fortsatt febertopper, men siden vi pratet sist har ikke feberen vært så høy. Men sånn har det vært før også, og siden har den høye feberen kommet tilbake.

Åsa sier også at hun har periodevis synkende oksygenmetning, diaré, skjelvinger, konsentrasjonsvansker og hjertebank.

les også Anne får ikke være mor til ett av sine tre barn

– Handler ikke om liv eller død

Hun sier at hun ikke får noen form for behandling for covid-19 eller noen av symptomene hun har.

Åsa pleide å sykle 5 kilometer til jobben hver dag. Nå kan hun ikke engang gå ut på en liten gåtur.

– Det handler ikke om å leve eller dø, men å ha et bra liv med sin familie og kunne gå på jobb, sier 43-åringen.

Hun står frem med sin historie fordi hun vil belyse situasjonen for langtidssyke folk med covid-19. Hun savner forskning rundt denne problematikken.

Nå planlegger hun å starte en forening sammen med andre langtidssyke – både de med bekreftet covid-19 og de som ennå ikke har testet seg.

– Vi prioriteres ikke for testing, det forskes ikke på oss. Jeg har hørt Anders Tegnell (Sveriges øverste smitteautoritet, red.anm.) nevne langtidssyke én gang. Men de har jo ikke gjort noe for å finne ut hvor mange vi er eller hvilke behandlinger som finnes. Man har ingen kunnskap i det hele tatt, sier hun til Aftonbladet.

Publisert: 02.07.20 kl. 03:19

Les også

Mer om Coronaviruset Symptomer Corona-test Sverige

Fra andre aviser