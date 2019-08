KJØRTE PÅ GISKE MED BIL: Trond Giske traff på Torunn Haugan i Steinkjer. Hun hadde en dramatisk historie å fortelle, om hvordan hun fikk Giske på bilpanseret. Foto: Therese Alice Sanne

Trond Giske: Ap kan vinne valget og få over 30 prosent

STEINKJER (VG) Trond Giske tror Ap kan gå fra under 25 til over 30 prosent oppslutning og vinne tilbake de unge. - Jens Stoltenberg, Thorbjørn Jagland og jeg gjorde det dårligere i skolevalg da vi ledet AUF, enn det som er tilfelle i dag. Jeg er ikke bekymret, sier han.

Arbeiderpartiets omstridte politiker, Trond Giske, rir igjen.

I stor grad lokalt, kjørende rundt i Trøndelag, med en liten rød campingvogn på slep. Men han skal innom fem-seks andre fylker også, i regi av partiet, og forrige uke var han på Arendalsuka.

VG møter ham i Steinkjer, etter at han og fylkesordfører Tore O. Sandvik i Trøndelag har vært på valgkampturné lenger nord i storfylket.

Gatene er fulle av glade trøndere som er på Steinkjermartnan.

– Om vi kan, og hvordan vi skal, vinne valget?

Han ser lenge på oss.

– Jeg tror vi kommer til å gjøre det godt og bedre enn mange har spådd. Det er mer enn nok sosialdemokrater i Norge til at vi skal kunne vinne valget. Det er bare å få dem til å forstå hvorfor Norge trenger Arbeiderpartiet til å lede kommunen de bor i.

– Det er ikke akkurat styringspartiene Ap og Høyre folk har flokket seg om denne sommeren?

DRØM: – Vi må fortelle velgerne hvilket samfunn vi drømmer om å lage, sier Trond Giske, her i hovedgaten i Steinkjer. Foto: Therese Alice Sanne

– Vi er en del av folket

– Jeg tror at når folk skal velge, forstår de at det er mye mer som er viktig i kommunen deres enn det ensakspartiene kan tilby. Nå som valgkampen begynner for fullt, vil de lokale kandidatene og de lokale sakene bety mer for folk enn haussingen av enkeltsaker og nasjonale trender. Vi gjorde et veldig godt kommunevalg for fire år siden og har mange gode ordførere og ordførerkandidater, som vil gi oss et løft.

– Hva er vinneroppskriften din for Ap ved årets valg?

– Vi må fortelle velgerne hvilket samfunn vi drømmer om å lage: Vi må synliggjøre våre grunnleggende verdier og ideologi. Vi må vise frem vårt ståsted på venstresiden, og hvor hjertet vårt er. Det er det vi gjør i Trøndelag.

– Det andre er at våre folk er en del av folket. Vi lever alminnelige liv, er lett å komme i kontakt med og tilsnakkenes.

– Dere har en partileder med 61 millioner i formue?

– De tillitsvalgte i Ap er folk flest. Tore Sandvik har vært fylkesordfører i 16 år. Rita Ottervik har vært ordfører i Trondheim like lenge. Folk ser at de leverer og at de leverer politikk for folk flest.

– Den tredje delen av vinneroppskriften, sier Giske:

– Er at vi, i stedet for å kaste oss på den løpende debatten i mediene om de enkeltsaker som kommer og går, tar utgangspunkt i folks liv, slik de leves i kommunene våre og fokuserer på noen hovedtema: Eldreomsorg, skole, helse og arbeidsplasser.

– Det mener de fleste partier?

– Ja, men det er ikke alle som gjør noe med det: De kaster seg på avledende nyhetssaker. Jeg mener vi må evne ikke bli dratt med i nyhetsstrømmen hele tiden, men i stedet ha oppmerksomhet om de sakene som vi mener er viktige. Jeg vet det er vanskelig, fordi dagsorden flytter seg hele tiden.

Han tar med en vinneroppskrift til.

– Jeg synes vi skal snakke lite om andre partier, hakke på dem og snakke våre politiske motstandere ned. Folk er opptatt av hva Arbeiderpartiet vil gjøre. Jeg mener folk bør stemme på oss fordi de liker målene våre og drømmene vi har.

TRØNDERBUDSKAP: Æ e i A æ å! er budskapet bak på campingvognen Trond Giske kjører rundt med. Foto: Therese Alice Sanne

Tror på 30 prosent

– Litt «Husker du»: I 2008 hadde dere slitt på målingene. Du gikk ut og sa at dere fortsatt kunne være et 40-prosent parti. Er ditt budskap nå at det er mulig å bli et 30 prosent-parti ved årets valg, etter målinger under 25?

– Ja, det er absolutt mulig å nå 30 prosent, hvis vi viser velgerne hva vi brenner for og hvilket samfunn vi vil skape i fremtiden.

– Hvordan er det å ha vært med på nedturen fra 40 prosentparti til ned mot 20 prosent: Hva har gått galt?

– Dette har jeg vært med på før. Da krisen traff oss på begynnelsen av 2000-tallet, hadde vi målinger nede på 14 prosent. I dag er den politiske dagsorden preget av enkeltsaker, som har gitt stor oppslutning om parti som bompengepartiet og De grønne. Vi må vise at politikk dreier seg om langt mer - om trygghet for at besteforeldre får en trygg alderdom, barna en bedre skole og at folk har gode jobber å gå til, sier han.

Ap sliter, som Høyre, med å kapre unge velgere, blant annet fordi de er i spagaten mellom å ta hensyn til behovet for videre olje- og industrisatsing og de unges krav om å ta mer klimahensyn.

– Hvordan vinne tilbake de unge velgerne uten å miste deres velgere i industrien?

– Det har vi også opplevd før, tilbake på 70- og 80-tallet da folk søkte til SV og Frp. Jens Stoltenberg, Thorbjørn Jagland og jeg gjorde det dårligere i skolevalg da vi ledet AUF, enn det som er tilfelle i dag. Jeg er ikke bekymret. Jeg har stor tro på at også unge vil se at vi må få til en balansert overgang mellom de nye grønne industriene og dagens olje- og gassnæring.

– Mange unge mener at det må handles nå - for å redde klimaet?

– Vi klarer ikke å takle klimautfordringene uten å kombinere det med arbeid og næringsutvikling og med en rettferdig byrdefordeling. Vi skal være brobyggeren mellom klima og arbeid.

Møtte Sp-velger

Vi går i gågaten, som er teppebombet av boder med lokal mat og mye annet godt.

Lenger nede i gaten ler en kvinne mot ham.

– Deg må jeg hilse på. Jeg holdt på å ta livet av deg en gang for mange år siden, sier hun.

Giske ser ut som et spørsmålstegn.

– Jeg var hjemmehjelp og ung og kjørte i nabolaget ditt. Du kom løpende og jeg klarte ikke å stanse. Du endte på panseret, men det gikk bra, forteller kvinnen som heter Torunn Haugen.

– Var det deg??

Giske gapskratter. De ler, han får en klem og hun er tilgitt:

– Jeg er fan av Giske og er sikker på at han kan komme tilbake i rikspolitikken. Tiden leger alle sår og han er en så god politiker at Ap trenger ham.

– Skal du stemme på Ap?

– Nei, det vet jeg nok ikke. Jeg stemte Senterpartiet sist.

PÅ TUR: Trond Giske og fylkesordfører Tore O. Sandvik tok seg en kafferast på amerikansk-inspirerte Pick Up Cafe i Vuddudalen i Innherred. Foto: Therese Alice Sanne

PS: Torunn Haugan er ikke i slekt med VG-journalist Bjørn Haugan, som har skrevet denne saken.

Publisert: 19.08.19 kl. 09:21 Oppdatert: 19.08.19 kl. 09:45