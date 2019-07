Jordras i Sogn og Fjordane har påført store skader på de to lokalbedriftene Brødrene Aa og Hyen Fisk omfattende skader.

Bedrifter rammet av rasene: - Skader for flere titalls millioner

Uværet i Sogn og Fjordane førte til at Årneselva i Gloppen rant over sine bredder. Jord- og steinmassene påførte lokalbedriftene Brødrene Aa og Hyen Fisk omfattende skader.

Elva renner midt imellom de to selskapenes produksjonsanlegg, som ligger langs Hyefjorden og fylkesvei 615 i Gloppen.

– Vannet kommer ned fra nærmere 1.000 meters høyde. Det ligger en bro rett over anlegget som ble fylt oppunder av jord og stein, slik at elven tok et nytt løp rett ned mot verkstedet vårt, sier daglig leder Tor Øyvin Aa i Brødrene Aa til VG.

– En stor del av anlegget er nå fylt med stein, grus og gjørme. I tillegg er deler av annenetasjen knekt ned. Det er nok skader for flere titalls millioner i både utstyr og materiell, sier han.

Hverken Aa eller noen av de andre ansatte oppholdt seg i lokalene da uværet inntraff. Aa bor imidlertid kun fem minutter unna og forteller at han umiddelbart dro ned da han fikk høre om hva som hadde skjedd.

– Det er lite man kan gjøre, men man må jo bare redde det som reddes kan, sier Aa.

Ved 23-tiden tirsdag kveld var Aa på befaring ved anlegget sammen med forsikringsselskapet.

Han beskriver anlegget som et «katastrofeområde» og frykter at enorme verdier i verste fall kan ha gått tapt.

– Vi har tre hundremillioners kontrakter i produksjon. Dette kan jo få konsekvenser for leveransen, men det er litt tidlig å si ennå, sier Brødrene Aa-sjefen.

MILLIONSKADER: Anleggene til Brødrene Aa og Hyen Fisk ble påført omfattende skader som følge av uværet i Sogn og Fjordane tirsdag. Foto: Tor Øyvin Aa / Brødrene Aa

Jobber på spreng for å redde fisk

Daglig leder Åsmund Ommedal i nabobedriften Hyen Fisk var på ferie da naturkreftene herjet i Sogn og Fjordane.

Da VG ringte ham ved 23.30-tiden tirsdag satt han i bilen, i full fart hjemover i retning Hyen.

Foreløpig er det uklart hvor store skader flommen og jordskredet har påført produksjonsanlegget. Det viktigste er å redde fisken.

– Vi jobber med å begrense skadene, holde liv i fisken og hindre at situasjonen blir verre, sier Ommedal.

– Det er fortsatt uoversiktlig hva konsekvensene til slutt blir, sier han.

Kan bli dyrt

Det var flere ansatte på jobb da anlegget ble truffet av vann, leire, trær og steinmasse.

– Heldigvis ble ingen av dem fysisk skadd. Men de ble satt i en vanskelig situasjon der de måtte ivareta egen sikkerhet samtidig som de forsøkte å sikre verdier i kaoset som oppsto, sier Ommedal.

Han håper det kun er snakk om skader på materiell og ikke produksjonen.

– Det er til å leve med hvis klarer å holde liv i fisken og den ikke får varige mén. Men hvis fisken også har gått med, er det snakk om enorme summer, sier Hyen Fisk-sjefen.

Over 150 personer er evakuert som følge av tirsdagens kraftige regnvær som har ført til en rekke jordras i Jølster kommune i Sogn og Fjordane.

Sigmund Clementz, informasjonssjef i forsikringsselskapet If, forteller til VG at de foreløpig ikke har fått meldt inn noen skader. Han understreker at mobilnettet er nede og at situasjonen stadig er fersk.

– Det viktigste er å håndtere situasjonen her og nå og håndtere liv og helse i en sånn situasjon. Men når situasjonen har roet seg og man begynner å få oversikt, burde folk ringe forsikringsselskap så raskt som mulig, sier Clementz.

Også kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige forteller at de ennå ikke har mottatt noen skadehenvendelser.

– Vi holder på å kartlegge hvor mange kunder vi har i de berørte områdene, men har foreløpig ikke fått noen henvendelser, sier Rysstad.

