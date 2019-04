MIDLERTIDIG: Rullebanen ved leiren Barneo i Arktis opprettes hvert år. Turistsesongen varer bare et par uker. Foto: Icetrek Expeditions, Eric Phillips

Årets turistsesong på Nordpolen er avlyst

Et par uker hvert år går det flyturer til en improvisert flystripe nær Nordpolen. I år har vær og uenigheter stukket kjepper i hjulene for eventyrere og maratonløpere.

Turer til den arktiske leiren Barneo, som er åpen et par uker på vårparten hvert år for tilreisende som søker å ta seg til polpunktet, er kansellert, skriver The Barents Observer.

Nettstedet forklarer at det er russere som står for driften av leiren, mens flyene og mannskapet som flyr opp dit er ukrainere. De siterer den lokale nettavisen Icepeople.net på at russiske myndigheter nektet de ukrainske AN-74- flyene å gjennomføre turen. Kilder i Murmansk opplyser til Barents Observer at ukrainske politiske myndigheter nektet flyene å lande på et område som russerne mener de har myndighet over.

VG har forsøkt å kontakte den russiske operatøren av leiren for en kommentar, men har ikke lyktes i å få svar.

Settes opp årlig

Hvert år etableres Barneo-leiren i isødet. I år startet etableringen i slutten av mars, skriver Barents Observer. Når man har funnet et passende sted på 89 grader nord å plassere leiren, slippes folk og utstyr fra et fly. Fallskjermhopperne lager deretter en rullebane.

Årets leir, som skulle bli den nittende i rekken, var planlagt å åpne 1. april og ta imot forskere og turister i et par uker. Leiren stenges etter hvert som smelting gjør isen utrygg å oppholde seg på.

Drøyt 50 maratonløpere må skuffet dra hjem til Nord-Amerika, Asia, Europa og Oseania da Nordpolen maraton, som etter planen skulle gå av stabelen 13. april, ble avblåst.

Slik så Nordpolen maraton ut i 2014:

– En bitter skuffelse

Turguide Eric Phillips, som har vært på Nordpolen 15 eller 16 ganger, skulle etter planen ta med 35 kunder til Nordpolen i år. Syv av dem skulle flys opp til Barneo, deretter fraktes med helikopter lengre inn mot polpunktet, for så å gå på ski de siste 112 kilometerne inn til Nordpolen.

Den ti dager lange skituren er priset til 43.800 pund på operatørens nettsider, som tilsvarer i overkant av 486.000 kroner. Deltakerne må nå gjennomføre turen i 2020 og 2021.

– Nordpolen er et helt spesielt sted. Denne gangen skulle jeg tilrettelegge for ønskene og drømmene til mine kunder. Det er nå en bitter skuffelse at de ikke kan oppleve det fantastiske ved å stå på Nordpolen, noe svært få er forunt å gjøre, sier Phillips til VG.

EVENTYRER: Turguide Eric Phillips fra Australia har vært på Nordpolen mist 15 ganger. Årets tur er imidlertid avlyst. Foto: Icetrek Expeditions

To uker i limbo

Han forklarer at det i løpet av de siste to ukene er kommet motstridende meldinger om hvorvidt de vil komme seg til leiren.

– Først ble det utstedt tillatelse, deretter fikk vi beskjed om at de ukrainske flyene ikke fikk lande fordi det var russisk territorium. Men det stemmer ikke, rullebanen flyter på internasjonalt farvann, sier Phillips.

Deretter fikk et kanadisk selskap tillatelse til å gjennomføre flygingene fra Longyearbyen til Barneo. På vei til Svalbard gjorde de en mellomlanding ved den improviserte flystripen. Da de kom til Longyearbyen var været imidlertid for dårlig til at de kunne fly tilbake mot polområdet.

– Det ble nådestøtet for turene, sier eventyreren, men legger til at de kanadiske flyene er for små til å hente alle som ville opp til Barneo denne sesongen. Han anslår at det dreier seg om rundt 200 mennesker.

POL-EVENTYR: Bildet er fra eventyrer Eric Larsens tur til Nordpolen i 2018. Under turen flyr de via Barneo til 89 grader nord. Derfra går de 110 kilometer på ski til den geografiske nordpol. Turen tar 7–8 dager. Foto: Eric Larsen

Livslange drømmer

Eric Larsen, en amerikansk guide som har vært på Nordpolen, Sørpolen og Mount Everest i løpet av ett år, sier at turen mot Nordpolen betyr forskjellige ting for forskjellige mennesker. For guidene er det en mulighet til å dele kunnskap om områdene og et levebrød, for Svalbard er det en viktig del av næringslivet.

– Arktis er et miljø ulikt alt annet. Så å oppleve det på nært hold er for mange en mulighet de bare får en gang i livet, sier han til VG.

Han tilbyr en lignende tur som IceTrek Expeditions og sier at mange av kundene har hatt en livslang drøm om å nå polpunktet.

– Det er over. Det er med tungt hjerte at jeg skriver for å informere dere alle om at 2019-sesongen på Nordpolen er avlyst, skrev han i et innlegg på Instagram i helgen.

Nå har han pakket alt utstyret inn på et lager i Longyearbyen og har vendt nesen sørover.

