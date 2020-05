LANG TID FREMOVER: Hvis man skal tro CIDRAP-rapporten kan dette være et bilde man må vende seg til i god tid fremover. Her fra en «drive-trough»-testing i Georgia, USA. Foto: Curtis Compton / Atlanta Journal-Constitution

Ny rapport: Viruset kan vare i to år

Eksperter har kommet frem til at vi må belage oss på å leve med covid-19 i lang tid, og det verste kan fortsatt ligge foran oss.

Ifølge en rapport Bloomberg har sitert er ikke coronaviruset under kontroll før 60 til 70 prosent av befolkningen er immun. Det vil si at covid-19 kan herje i opp til to år, hevdes det.

En gruppe eksperter skriver i rapporten fra CIDRAP (Centre for Infectios Disease Research and Policy) at grunnet virusets evne til å spre seg før personer blir syke, kan viruset være vanskeligere å kontrollere enn vanlig influensa.

18 til 24 måneder

De skriver også at syv av åtte pandemier vi har opplevd siden 1700-tallet nesten forsvant uten menneskelig innblanding etter noen måneder, før de blusset opp igjen etter rundt seks måneder. Noen skal også ha vist mindre topper de neste to årene.

Nå som coronaviruset har ført til karantener og stenging av arbeidsplasser over hele verden har smittespredningen stoppet opp, men ettersom flere og flere åpner igjen vil viruset komme tilbake i bølger, hevder man i CIDRAP-rapporten.

De spår at pandemien vil vare mellom 18 og 24 måneder.

– Risikokommunikasjonen fra myndighetene burde ha innarbeidet at denne pandemien ikke kommer til å være over snart, og folket burde være forberedt for muligheten for periodiske oppblomstringer av sykdommen de neste to årene, står det i rapporten.

De legger også til at vi ikke vet hvor lenge immunitet vil vare, og at den kan vare i alt fra noen få måneder til flere år. I tillegg hevder ekspertene at gruppeimmunitet er det viktigste for å hindre smittespredning, da en vaksine antagelig ikke vil være på plass før i 2021.

Tre muligheter for utvikling

Gruppen trekker frem tre mulige scenarioer for hvordan pandemien vil utvikle seg.

Det første scenarioet er at vi kommer til å få flere påfølgende bølger i samme størrelsesorden som vi har sett i vår opp til to år fremover i tid.

Det andre scenarioet minner mer om utviklingen til Spanskesyken, skriver de. Der vil pandemien nærmest forsvinne i sommer, før vi blir truffet mye hardere igjen til høsten, med flere dødsfall og langt flere innleggelser enn vi har opplevd hittil. Etter dette vil vi oppleve mindre bølger frem til viruset forsvinner, er teorien.

Det siste scenarioet de trekker frem er et hvor vi har opplevd den verste bølgen, og vi får flere mindre bølger to år frem i tid. Dette er et tilfelle hvor ekspertene forutser at man ikke trenger gjeninnføre strenge migrasjonslover.

Rapporten kommer frem til at uansett hvilket av scenarioene vi får må vi forberede oss på at pandemien vil vare fra 18 til 24 måneder. I tillegg spår de at viruset vil bli mindre dødelig og gå over til å bli en sesonginfluensa, lignende de vi allerede kjenner til.

