I DEBATT: Trond Giske på mediekonferansen Svarte Natta i Tromsø for å snakke om medienes håndtering av metoo. Debatten ble ledet av Anki Gerhardsen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Trond Giske: – Jeg måtte ut av det

Trond Giske sier mediepresset gjorde det umulig å fortsette som nestleder i Arbeiderpartiet.

NTB

Da han trakk seg som nestleder i januar 2018, var varslene mot ham ennå ikke ferdigbehandlet i partiet.

Men pressen gjorde det umulig å fortsette, ifølge Giske.

– Det var til da cirka 3.000 medieoppslag som gjorde at det ikke var mulig å stå i det lenger. Jeg måtte ut av det på en eller annen måte, sa Giske på den nordnorske mediekonferansen Svarte Natta fredag.

Det er umulig å si om han før eller siden ville gått av uansett, tilføyde han. Men det var «definitivt» pressen som fikk ham til å trekke seg så tidlig.

Mediekonferansen har høstet storm for arrangementet, der Giske var invitert for å fortelle om hvordan det var å stå i mediestormen da varslene mot ham kom.

I TROMSØ: Ifølge Trond Giske (Ap) gjorde mediepresset det umulig for ham å fortsette som nestleder i Arbeiderpartiet. Fredag deltok han på mediekonferansen Svarte Natta i Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Det er første gang Giske debatterer metoo offentlig etter at han gikk av som nestleder.

Da han gikk av, var innholdet i varslene ikke offentlig kjent, påpekte Giske. Men det er de i dag.

– Så nå kan enhver gjøre seg opp en mening selv, sa Giske, som ikke la skjul på at han mener Arbeiderpartiets notat om varslene er blitt feil framstilt.

Kildekritikk

Giske beskylder pressen for å ha utøvd svak kildekritikk i saken. Han advarer også mot pressens bruk av anonyme kilder.

Men i etterkant har det også vært positive tegn til selvransakelse i mediene, ifølge Giske.

– Nå to år etterpå opplever jeg at det er en større mulighet til nyansert diskusjon i en del medier. Bare at denne debatten arrangeres – det hadde ikke skjedd for et år siden, kanskje ikke engang for et halvt år siden, sa han.

Trakk seg i protest

Ukontroversiell var paneldebatten likevel ikke.

Kommentator Hege Ulstein i Dagsavisen skulle delta i panelet, men trakk seg i protest da hun så hvordan debatten var lagt opp. «Jeg ble invitert til og takket ja til en pressedebatt om metoo. Det har utviklet seg til noe som kan se ut som et Giske-show. Det takker jeg nei til», skrev Ulstein på Facebook.

Varslene mot Giske var knyttet til seksuell trakassering og upassende oppførsel. Arbeiderpartiet konkluderte med at Giske i flere av sakene hadde brutt partiets interne retningslinjer mot seksuell trakassering. Giske har beklaget upassende og ubehagelige hendelser, men også bestridt innholdet i enkelte av varslene.

