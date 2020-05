PROTEST: Ifølge VRT News fikk ikke de ansatte uttale seg til pressen om demonstrasjonen ved Sint-Pieter sykehus i Brussel søndag. Pressen fulgte statsministeren da de ansatte vendte ryggen til kortesjen hennes. Foto: VRT News

Sykehusansattes protest mot statsministeren vekker oppsikt

Ansatte vendte ryggen mot Belgias statsminister under sykehusbesøket. Den stille coronaprotesten har fått kraftige reaksjoner.

Belgias statsminister Sophie Wilmes skulle besøke universitetssykehuset UMC Sint-Pieter i Brussel. Helseansatte ved sykehuset stilte seg på to rekker på hver sin side av innkjørselen til hovedinngangen. Da statsministerens bil kom kjørende mot garasjen, vendte de ansatte ryggen til.

Representanter for de ansatte forklarte at de som jobbet i førstelinjen mot coronaviruset var skuffet over regjeringens håndtering av utbruddet, skriver The Brussels Times.

Statsministerens besøk ble fulgt av TV-kameraer og journalister. Flere av de ansatte sa til RTL News at de ikke fikk tillatelse til å uttale seg om demonstrasjonen.

Den stille protesten har fått mye oppmerksomhet, med både støtte og kritikk.

Hardt rammet land

Universitetssykehuset har hatt en helt sentral rolle i landets behandling av pasienter med corona, helt siden utbruddet startet. Leger, sykepleiere og administrativt ansatte deltok i protesten.

Belgia er ett av de hardest rammede landene, ifølge VGs oversikt over coronas spredning i verden. Over 9.000 dødsfall har vært knyttet til corona i landet, der rundt 55.000 personer skal være smittet.

På pressekonferansen etter besøket sa statsminister Wilmes at hun anså protesten som et klart signal om behov for dialog mellom regjeringen og helsesektoren i landet.

– Ingenting kommer til å være uendret etter denne krisen. Vi må revurdere viktigheten av sykepleie som yrke, sier Wilmes.

STATSMINISTER: Sophie Wilmes manet til ro og dialog på pressekonferansen som fulgte sykehusbesøket søndag. Foto: Eric Lalmand / BELGA Pool

Minister: – Barn som ikke får alt de vil ha

Aksjonen fikk landets innenriksminister, Marie-Christine Marghem, til å legge ut sterk kritikk av demonstrasjonen på Facebook. Ministeren kalte det en politisert aksjon for å markere standpunktet til fagforeningene.

– Noen av de ansatte ønsket tydeligvis å ødelegge sympatien og beundringen fra de siste månedene med latterlige handlinger, som barn som ikke får alt de vil ha, skrev Marghem ifølge the Brussels Times.

Innlegget skal nå være slettet, men statsråden fortsetter å diskutere innholdet i sosiale medier med følgere som fikk det med seg.

– Mitt innlegg viser bare at disse politiserte handlingene, ment for å skape overskrifter, er det motsatte av det vi trenger for å stå sammen, skriver Marghem i et senere innlegg.

Sykehusdirektøren ved UMC Sint-Pieter svarte i en kommentar at de ansatte har gått igjennom noen svært følelsesladde perioder, og hadde behov for å få utløp for dem.

