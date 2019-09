STORE: Demokratene, ledet an av ordførerkandidat Vidar Kleppe, er det tredje største partiet i Kristiansand, viser resultatene når 99,8 prosent av stemmene var telt opp. Foto: Tor-Erik Schrøder / NTB scanpix

Åtte partier kan danne flertall i Kristiansand

Åtte partier må gå sammen og få flertall om Harald Furre (H) skal få fortsette som ordfører, og for å unngå samarbeid med Demokratene, som gjorde et kanonvalg.

NTB

Nå nettopp







Miljøpartiet De Grønne kan bli partiet som avgjør om Furre får fortsette som ordfører i Kristiansand, skriver Fædrelandsvennen.

Natt til tirsdag var partiet i innledende sonderinger om et valgteknisk samarbeid mellom høyre- og sentrumspartiene Frp, H, KrF, V, Sp, Pp, PdK. Samtalene vil fortsette tirsdag.

les også Sp ligger an til å bli valgvinner i hele landet. – En klar melding til regjeringen

– Jeg har ingenting å melde, sier MDGs førstekandidat Marte Rostvåg Ulltveit-Moe til avisen etter samtalene.

– Oi, oi, oi!

Samtalene foregikk uten Demokratene, som med ordførerkandidat Vidar Kleppe i front, har gått kraftig fram siden forrige lokalvalg. Da 99,8 prosent av stemmene var telt opp, var demokratene det tredje største partiet i sørlandsbyen med 13,5 prosent oppslutning. Demokratene ble ikke invitert til nattens samtaler.

Partiet slås kun av Arbeiderpartiet og Høyre, som har fått henholdsvis 18,5 prosent og 17,7 prosent.

les også Et nytt politisk landskap

– Oi, oi, oi! Jeg er så takknemlig overfor velgerne nå. Vi har kjørt en knallhard valgkamp. Dette lover jo veldig bra, sa Vidar Kleppe til Fædrelandsvennen like etter at de første prognosene kom.

Demokratene fikk en oppslutning på 3,9 prosent i Kristiansand i 2015.

Ønsker ikke samarbeid

På forhånd har styringspartiet Høyre varslet at de ikke ønsker å samarbeide med Demokratene.

– De har standpunkter som står langt fra våre, sier partiets ordførerkandidat Harald Furre til Fædrelandsvennen.

Arbeiderpartiets kandidat Jan Oddvar Skisland sa til samme avis at han har «vanskelig for å tro» at Demokratene skal ende opp med 15 prosent når alle stemmene er telt.

les også Valgoversikt: Dette er vinnerne og taperne i ditt fylke

Kleppe ble kastet ut av Fremskrittspartiet i 2001 og dannet Demokratene i 2002. Han har i flere år sittet i bystyret i Kristiansand. I partiprogrammet er Demokratene klare på at de er kritiske til multikulturalisme, og at de vil «begrense migrasjonen fra islamske kulturer».

Publisert: 10.09.19 kl. 08:09







Mer om