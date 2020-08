Slik påvirkes kroppen av kullosforgiftning: – Føles som du har gått opp til Mount Everest

– Avgjørende med rask behandling for å minimere risikoen for senskader, sier overlege og forgiftningsekspert.

– Å ha et dieselaggregat gående i en grotte med kun en bitte liten dør ut, er ut fra det jeg er blitt fortalt, henimot kollektivt selvmord.

Det sier pressevakt ved Oslo universitetssykehus, Anders Bayer, til VG.

Natt til søndag ble syv bevisstløse personer fraktet til sykehuset etter å ha blitt kullosforgiftet i en grotte i Oslo. Ifølge politiet kan opp mot 200 personer ha vært på festen.

Tidligere i sommer publiserte Bayer og Oslo universitetssykehus en video på sin YouTube-kanal der de advarte mot nettopp kullosforgiftning.

Politiet har nå sikret grotteinngangen.

Overlege og forgiftningsekspert ved avdeling for rettsmedisinske fag ved OUS Merete Vevelstad sier at de publiserte videoen fordi de fryktet flere tilfeller av kullosforgiftning i løpet av sommeren.

– Vi poengterte her viktigheten av god utlufting ved feil bruk av aggregater og gassapparater. Dessverre ser vi nesten årlig tilfeller med kullosforgiftning som ikke er knyttet til brann, forklarer hun.

Fakta om kullosforgiftning De fleste dødelige kullosforgiftninger skyldes branner, ovner som lekker, bensindrevne portable strømaggregat, grillutstyr og eksos fra bil.

Kullosforgiftning frembyr ofte snikende symptomer som hodepine, kvalme, svimmelhet og svekket bevissthet. Hvis forgiftningen forsterkes, kan du bli forvirret, sløv og deretter bevisstløs. Til slutt kan man dø hvis ingen hjelper deg unna kulloskilden til frisk luft.

Ved eksponering for kullos passerer karbonmonoksid raskt via lungene og over i blodet og binder seg til hemoglobinet. Dette gjør at evnen til å frigi oksygen i kroppens vev reduseres. Dermed oppstår oksygenunderskudd i vevet.

Nesten 40 prosent av dem som overlever alvorlig kullosforgiftning, får skade på hjertemuskulaturen og dermed risiko for senere hjerteproblemer. Redusert kognitiv funksjon oppstår hos 10–30 prosent etter alvorlig kullosforgiftning. Kilde: NHI og overlege og forgiftningsekspert ved avdeling for rettsmedisinske fag ved OUS Merete Vevelstad. Vis mer

Aggregatet blir en giftprodusent

Kullos dannes når det etter hvert blir lite oksygen i et rom der gass- eller dieseldrevne apparater og aggregater er påskrudd.

– Har man rikelig tilgang på oksygen i et rom, dannes ufarlig karbondioksid. Men hvis det blir dårlig lufttilgang rundt apparatet, dannes CO (kullos) fordi oksygenet vil «spare på seg selv».

Vevelstad utdyper:

– Når det blir lite oksygen i rommet, blir et aggregat til en giftprodusent.

Ifølge Politiet var det opp til 16 prosent oksygen igjen i grotten. Vevelstad sier at det føles «omtrent som å være på Galdhøpiggen».

– Det gir bare lette symptomer. Men det er viktig å huske på at 16 prosent oksygen var det de målte etter at politiet kom. Ingen vet hvordan det var under festen, og ikke minst hvor god oksygentilgang det var rundt aggregatet, sier hun.

GIR SNIKENDE SYMPTOMER: Kullos er en luktfri og usynlig gass som er vanskelig å oppdage at man blir eksponert for, sier overlege og forgiftningsekspert ved avdeling for rettsmedisinske fag ved OUS Merete Vevelstad.

Vanskelig å oppdage at man blir eksponert

Kullos er en luktfri og usynlig gass som er vanskelig å oppdage at man blir eksponert for.

– Gassen gir snikende symptomer som hodepine, kvalme, svimmelhet og svekket bevissthet. I starten kan det føles som at du har gått en veldig rask fjelltur opp mot Mount Everest, sier Vevelstad.

Gassen er svært giftig fordi den fortrenger oksygenet i blodet. Kullos kaprer plassen til oksygenet i blodsirkulasjonen og forgifter cellene i kroppen. Dermed oppstår en indre kvelningstilstand.

– Hvis forgiftningen forsterkes, kan du bli forvirret, sløv og deretter bevisstløs. Til slutt kan man dø hvis ingen hjelper deg unna kulloskilden til frisk luft.

– Det har kommet frem at flere av festdeltagerne i grotten drakk alkohol og brukte narkotika. Kan det forsterke eller forverre forgiftningen på noen måte?

– Rus gjør i hvert fall at symptomene blir vanskeligere å oppdage. Under rus får man svekket dømmekraft og feilkontroll. Noen rusmidler gjør en også trøtte og mer villige til å ta større risiko, forklarer overlegen.

Behandling viktig for å unngå senskader

Vevelstad er imidlertid klar på at festdeltagere som hadde minimalt med symptomer da de kom hjem i natt, ikke trenger å bekymre seg.

– Symptomene vil ikke komme snikende på et senere tidspunkt for dem, sier hun.

Ifølge Norsk Helseinformatikk får nær 40 prosent av dem som overlever alvorlig kullosforgiftning skade på hjertemuskulaturen og dermed risiko for senere hjerteproblemer. I tillegg oppstår redusert kognitiv funksjon hos 10–30 prosent.

Vevelstad vil ikke gå nærmere inn på senskadene av hensyn til ungdommene som nå ligger på sykehus, men hun er åpen på at kraftig kullosforgiftning kan føre til varige nevrologiske skader.

Derfor er hun glad for at festdeltagere med symptomer er kommet til sykehuset for behandling.

– Det er avgjørende med rask behandling for å minimere risikoen for senskader, avslutter hun.

HENIMOT SELVMORD: – Å ha et dieselaggregat gående i en grotte med kun en bitte liten dør ut, er ut fra det jeg er blitt fortalt, henimot kollektivt selvmord. Det sier pressevakt ved Oslo universitetssykehus, Anders Bayer til VG. Foto: Oslo universitetssykehus

Fem personer behandlet i trykktank

Ifølge pressekontakt Bayer er fem personer behandlet i trykktank og følges opp for noe mer alvorlig skade. Dette er en av flere behandlingsmetoder for oksygenmangel i kroppen.

Bayer sier at sykehuset har gode behandlings-fasiliteter for kullosforgiftning.

– Vi kan for eksempel behandle 12 stk. i trykktanken vi fikk fra Tyskland for noen år siden.

Oslo universitetssykehus gikk ut i gul beredskap i 05.00 tiden søndag. Det er en beredskap de løser ut ved varsling om massetilstrømning til akuttmottaket. Nå har de gått tilbake til grønn beredskap som er tilnærmet normal drift.

Publisert: 30.08.20

