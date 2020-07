FEIL: Slik skal du ikke bruke munnbind eller ansiktsmasker. Foto: FHI

Helsedirektøren: – Jeg tror vi går i retning av at vi vil bruke munnbind i større grad

FHI sier at det kan bli aktuelt å anbefale bruk av munnbind i Norge. Da er det viktig at de brukes riktig, mener de.

For mindre enn 10 minutter siden

«Munnbind kan forebygge at du smitter andre, og kan redusere risikoen for at du blir smittet selv. Dersom du bruker det feil, øker sjansen for at du kan bli smittet», skriver Folkehelseinstituttet (FHI) på sine nettsider.

– Jeg tror vi går i retning av at vi vil bruke munnbind i større grad, sier Helsedirektør Bjørn Guldvog i et intervju med VGTV fredag.

– Mange har sett og brukt munnbind i utlandet i sommer. Vi er opptatt av at det brukes riktig, sier avdelingsdirektør Line Vold ved FHI på en pressekonferanse fredag.

Ved bruk av munnbind eller ansiktsmaske, er det ifølge FHI viktig å huske følgende:

Pass på at masken sitter tett rundt nese, munn og hake.

Vask eller desinfiser hendene før du tar på eller berører masken.

Munnbind og ansiktsmaske har begrenset levetid, og må byttes ut med jevne mellomrom.

Blir masken fuktig, er den mindre effektiv.

Ansiktsmasker til flergangsbruk må vaskes på minst 60 grader.

Man må fremdeles følge smitterådene ved å utvise god hygiene og holde seg hjemme om man er syk.

Vi toleranse rundt munnbindbruk – både overfor de som bruker det og de som ikke gjør det.

INSTRUKSJONER: Slik bruker man ifølge FHI ansiktsmasker på riktig måte. Foto: FHI

FHI skiller mellom medisinske munnbind og ansiktsmasker, og understreker at det ikke er knyttet standarder til produksjon av sistnevnte. Det betyr at det er ukjent hvor godt de beskytter.

– Ved oppblussing nasjonalt og lokalt, kan det bli aktuelt å anbefale bruk av munnbind eller ansiktsmaske. Det kan også være aktuelt i situasjoner hvor det er vanskelig å holde avstand, slik som ombord offentlig transport, sier Vold.

Om det blir anbefalt eller ikke i denne omgang, kommer FHI tilbake til i midten av august, sier Vold.

Grunnen til at det ikke er anbefalt i dag, er fordi at smittetallet per nå ikke er stort nok til at munnbind har stor effekt.

– Hvorfor har Norge hatt en annen tilnærming til munnbind enn mange andre land?

– Det ene er at vi har hatt en periode med veldig lav smitte, som har gjort at behovet for munnbind frem til nå har vært lite.

I Danmark har man allerede anbefalt bruk av munnbind i enkelte situasjoner:

Hvis du er smittet eller har symptomer på covid-19 og skal bryte din selvisolasjon for å dra frem og tilbake til sykehuset.

Hvis du er på vei hjem fra for eksempel flyplassen etter en reise i et høyrisikoområdet i utlandet og skal i karantene.

Hvis du har nærkontakt til en som er smittet og skal bryte karantene for å dra frem og tilbake for å ta en test.

Hvis du er pårørende og ikke kan holde avstand til en person i økt risiko, for eksempel ved behov for pleie og omsorg.

Publisert: 31.07.20 kl. 13:10

Mer om Munnbind Smittevern Coronaviruset

Fra andre aviser