Spiondømte Frode Berg trukket fram i Ølen Betong-sak

Advokat Per Magne Ristvedt mente det er en indirekte sammenheng mellom Frode Berg- og Ølen Betong-saken da han holdt sitt innledningsforedrag mandag.

Han sa at i likhet med de to ansatte i det norske firmaet, ble også Frode Berg kontaktet av norsk etterretning. Men mens de to avviste forespørselen, fikk de ja fra Frode Berg.

– I den perioden de to ble tatt av russisk etterretning, var Frode Berg i full aktivitet i Russland. De var sannsynligvis på tå hev når det gjaldt norske informanter da de to fra Ølen Betong ble pågrepet. Hvordan hadde det gått om de hadde sagt ja? Da er det sannsynlig at de hadde endt opp som Frode Berg og havnet i russisk fengsel, sa Ristvedt i Oslo tingrett der tvistesaken behandles denne uken.







Saksøkers tidslinje om Ølen Betong-saken 2013 – E-tjenesten forsøker ifølge saksøker Ølen å verve Atle Berge (Ølen Betong)

2014 – Ifølge Frode Berg ble han vervet av E-tjenesten

2014 – Samtaler mellom Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Kurt Stø (Ølen Betong)

Juli 2015 – Stø pågripes og avhøres av det russiske sikkerhetspolitiet FSB

Vinteren 2016 – Stø er tilbake i Murmansk

Tidlig mai 2016 – Stø får innreiseforbud til Russland

Sent mai 2016 – Berge pågripes og avhøres av FSB

Juli 2016 – Berge utvises og får innreiseforbud til Russland

Desember 2017 – Frode Berg pågripes

Saken gjelder erstatning som følge av påståtte rekrutteringsforsøk fra E-tjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mot to av selskapets nøkkelansatte, administrerende direktør Atle Berge og betongarbeider Kurt Stø.

Firmaet mener norsk etterretning gjennomførte amatørmessige forsøk på å rekruttere informanter i selskapet, som fra 2007 til 2008 satset flere hundre millioner kroner på etablering i Murmansk-området i Russland.

Saksøker krever opp mot 145 millioner kroner i tapt fortjeneste og andre kostnader.

Det er satt av fem dager til hovedforhandlingen som starter mandag 3. februar.

– Unik sak

Advokaten mente saken er unik i norsk rettshistorie.

– Hvem som helst kan bli vervet av norsk E-tjeneste, men skal det gjøres overfor amatører? Går det galt, kan det ikke være de som tar støyten, sa han.

Ristvedt spurte hvor grensen går for norsk E-tjeneste og svarte selv at Ølen Betong mener det går en grense.

– Om man kommer til at de har opptrådt uaktsomt, må de ta et ansvar, sa han.

Han sa videre at vanlige folk ikke har noen trening i å være informant eller stå imot harde avhør.

– Både i Frode Berg- og Ølen Betong-saken gikk det galt. Frode Berg har fått 4,3 millioner kroner i erstatning fra norske myndigheter. Ølen Betong har så langt ikke fått noe, påpekte advokaten.

Sprøyter og pistol

Ifølge saksøker forsøkte norsk etterretning gjentatte ganger å verve de to på en uprofesjonell og lite diskré måte. Dette skal ha blitt fanget opp av russisk etterretning ved FSB. De to har forklart at de ble avhørt under tøffe forhold og utestengt fra landet i ti år.

– De ble pågrepet på åpen gate i Murmansk i Russland, mistenkt for å være informanter. De fikk vite at de visste at norsk etterretning hadde vært i kontakt med dem. De ble truet med både giftsprøyte og pistol under lange avhør, sa Risvedt.

Motparten, ved regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, bestrider at det er en sammenheng mellom kontakten, innreiseforbudet og tapet som kreves dekket.

Mens saksøkers advokat har innkalt et titall vitner, skal tre PST-ansatte innta vitneboksen for staten. Blant dem som skal vitne for åpne dører, er Ap-leder Jonas Gahr Støre, spiondømte Frode Berg, tidligere etterretningsoffiser Ola Kaldager og Hanne Blomberg, seksjonsleder for statlige aktører i PST.

