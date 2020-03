BÅTEN: En person har falt over bord fra båten Color Magic. Foto: Jan Ovind

Mann over bord på Color Magic

En person har falt over bord fra fergen Color Magic utenfor Strømstad. Søket pågår fremdeles.

– Våre redningsmannskaper samarbeider med et norsk redningshelikopter for å lete etter mannen, opplyser pressesjef ved Sjøredningsentralen i Sverige, Carl-Johan Linde til VG.

Båten ligger i et svensk område utenfor Koster, og var på vei fra Oslo til Kiel forteller Linde.

Sjøredningsentralen fikk meldingen om hendelsen like før 17.30. Klokken 19.30 søkes det fremdeles etter personen.

– Søket kommer til å pågå så lenge som mulig, forteller Linde.

– Skipet står stille

Åste Marie Reinsli er på skipet med familien. Hun forteller at de de fikk beskjed om at båten skulle snu like før klokken seks. Senere fikk de beskjed om at årsaken var at en mann skal ha falt over bord.

– Vi forsto raskt at det hadde skjedd noe alvorlig.

– Fra lugaren vår så vi at det ble sendt ut en lettbåt. Senere så vi også et helikopter som søkte rundt i vannet, sier hun.

Reinsli forteller at båten fremdels står stille, og at de kan høre at helikopteret fremdels søker etter personen.

