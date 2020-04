FÆRRE ENN FRYKTET: - Norsk sykehusvesen og intensivmedisin har så langt ikke blitt overbelastet. Vi har kunnet tilby god behandling og har styrt etter vanlige prinsipper, sier overlege Reidar Kvåle i Norsk Intensivregister. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Færre har dødd av coronaviruset enn fryktet

I et par uker har de sett en tydelig trend: Antall Covid-19 pasienter på sykehus har stabilisert seg og dødeligheten i coronaepidemiens første bølge i Norge er blitt lavere enn fryktet.

Oppdatert nå nettopp

– Vi er nå kommet såpass langt ut i forløpet, at vi ser tydeligere trender. Vi er ennå i startfasen av epidemien, men vi ser at dødeligheten i første fase er blitt lavere enn mange fryktet. Vi har unngått tidlig «storbrann» og overbelastning av helsevesenet, slik man dessverre har opplevd i andre land, sier Reidar Kvåle i Norsk Intensivregister.

Registeret samler opplysninger om pasienter som har vært behandlet på norske intensivenheter og bruker dem til å lage faglige anbefalinger for intensivavdelingene.

Søndag kveld hadde epidemien forårsaket 128 dødsfall i Norge.

Likevel er det optimisme i ledelsen av Helse-Norge.

– Vi har sett en positiv trend i et par uker der antallet inneliggende pasienter i sykehus har stabilisert seg. De siste dagene har antallet pasienter vært fallende. Det er imidlertid fortsatt viktig å bygge intensivkapasitet i Norge for å kunne møte en eventuell framtidig økning i pasienter med koronavirusinfeksjon, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Dere bygger kapasitet for en bølge som kan bli større?

– Ja. vi må forberede oss på at det kan bli behov for økt kapasitet. Derfor jobbes det med dette i ukene framover.

Sluppet vanskelige avgjørelser

GODT SAMARBEID: Reidar Kvåle i Norsk Intensivregister mener innsatsen i de mindre sykehusene er en av hovedgrunnene til at første runde med coronasmitte har vært mulig å håndtere godt i helsevesenet. Foto: Haukeland Universitetssykehus

Reidar Kvåle i Intensivregisteret sier at pasientens sannsynlige nytte av intensivbehandling har vært avgjørende for prioriteringene.

– Vi har hatt stor nok intensivkapasitet og sluppet de vanskelige etiske avgjørelsene om hvem som skal få intensivbehandling i en knapphetssituasjon, sier Kvåle.

– På lokalsykehusene har mange pasienter i 70-årene og noen i aldersgruppen 80 år og eldre vært innlagt på intensivavdeling. Hva sier det om kapasiteten?

– Det har vært mulig fordi norsk sykehusvesen og intensivmedisin så langt ikke er blitt overbelastet. Vi har kunnet tilby god behandling og styre etter vanlige prinsipper der den enkelte pasients sannsynlige nytte av behandlingen er det viktigste. Derfor har det også ligget pasienter i alderen +80 år på intensivavdeling. Hadde pasienttilstrømningen vært som den Sverige ser ut til å få nå, måtte vi kanskje ha prioritert hardere. Nå kan vi ennå prioritere ut fra et faglig perspektiv. Det er et kvalitetsstempel på norsk helsevesen og blant annet mulig fordi vi har en sterk primærhelsetjeneste, sier Reidar Kvåle.

Se video: Et kriseteam bestående av 19 nordmenn er på plass i Italia for å bistå helsevesenet der. Her forteller de om hverdagen.

les også Fem faser: Slik rammes Norge

– Må bygge kapasitet

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad bekrefter at norske sykehus så langt ikke har hatt kapasitetsproblemer i behandlingen av Covid-19-pasienter, heller ikke på intensivavdelingene.

– Behandlingsresultatene har vært gode og alle pasienter under 50 år har overlevd intensivbehandlingen. Han mener det er viktig å bygge intensivkapasitet for å kunne møte en eventuell framtidig økning i pasienter med koronavirusinfeksjon.

– Dette må skje samtidig som sykehusene behandler andre pasientgrupper på en god måte.

BYGGER VIDERE: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad vil bygge intensivkapasitet for å møte neste bølge av Covid-19-syke. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Flest har dødd på sykehjem

De 128 pasientene som er døde kan deles i tre kategorier:

De som ikke har vært innlagt på sykehus. Mange av dem har dødd på sykehjem eller pleieinstitusjoner. De som har ligget på sykehus uten å bli intensiv behandlet. De som er døde på intensiv.

– Det tjener en god norsk primærhelsetjeneste og sykehjemsmedisin til ære at dårlige pleiepasienter med korona ikke automatisk er blitt sendt til sykehus. Vi har dermed ikke utsatt skrøpelige pasienter for inngripende behandling de etter all sannsynlighet ville hatt liten nytte av. I andre land som ikke har organisert helsevesenet som i Norge, har pasientene i større grad strømmet direkte til sykehusene. Det har trolig skjedd blant annet i Sverige og i Italia, sier Reidar Kvåle.

– Sykehjemmene har hatt flere enn halvparten av dødsfallene. Hvorfor er det riktig å ikke legge dem inn på sykehus?

– Alvorlig coronasykdom vil ofte kreve langvarig, tung intensivbehandling. Det tåler en eldre, skrøpelig pasient mye dårligere enn en yngre og i utgangspunktet friskere person. Avgjørelsen om å ikke legge pasienten inn på sykehus har vært tatt lokalt, og jeg føler meg trygg på at det er gjort gode vurderinger ut fra hva som tjener den enkelte pasient.

– Hvorfor er intensivbehandling en belastning?

– Covid-19 pasienter ligger ofte mange døgn på respirator i narkose. Da taper man muskelmasse, også i pustemuskulaturen. En slik behandling svekker generelt alle organsystemer. Det svekker også allerede syke lunger, nyrefunksjon og hjerte/kar-systemet. Overleverne trenger derfor reserver og ressurser til rehabilitering og opptrening. Det har eldre og svekkede personer i mindre grad. Da er det i mange tilfeller en god og riktig avgjørelse å ikke utsette disse pasientene for en inngripende behandling det ikke kommer noe godt ut av for dem, sier Kvåle.

INNSATS: Akershus Universitetssykehus, her ved intensivsykepleier Anne-Lise Solum og seksjonsoverlege Vibecke Sørensen, har tatt et stort ansvar i den første runden med alvorlig syke Covid-19 pasienter, sier Reidar Kvåle i Norsk Intensivregister. Foto: Eiliv Frich Flydal, VG

– Har tatt mye ansvar

Han mener innsatsen i de mindre sykehusene er en av hovedgrunnene til at første runde med coronasmitte har vært mulig å håndtere godt i helsevesenet.

– Før dette startet snakket man om hva man skulle gjøre med dårlige respiratorpasienter. Skulle de mindre sykehusene sende dem fra seg? Det ble bestemt at det kunne ikke være utgangspunktet, sier Kvåle.

En slik ordning ville sendt trøkket over på de store sykehusene og gjort dem overbelastet tidlig.

– De små sykehusene har virkelig jobbet godt. De har rustet opp staben, tatt tak og vist en stor kvalitet ved norsk helsevesen. Større sykehus som særlig AHUS, men også Rikshospitalet, Ullevål, Stavanger og Haukeland har etter tur fått en større trøkk. Men mindre sykehus som for eksempel Bærum, Lovisenberg og Haugesund har tatt oppgavene veldig seriøst og selv behandlet pasienter de normalt sett ville sendt fra seg. Det har vært en lojalitet mellom sykehusene og et godt samarbeid. AHUS er et av sykehusene som har gjort en formidabel innsats. De sendte ikke pasienter til OUS før de virkelig måtte. Vi er stolte av kollegiet, sier Kvåle som selv er anestesioverlege på intensivavdelingen på Haukeland Universitetssykehus og professor ved Universitetet i Bergen.

Publisert: 12.04.20 kl. 21:15 Oppdatert: 12.04.20 kl. 21:33

Fra andre aviser