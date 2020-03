INNKALT: Heimevernet-soldat Karl Hatteland føler at han tok jobben fra Nokas-vekterne på Oslo Lufthavn. Her er Hatteland fra et tidligere oppdrag med Heimevernet. Foto: Privat

Heimevernet-soldat: – Beklager til alle vektere på Gardermoen

Mens Heimevernet-soldat Karl Hatteland rykket inn på Oslo Lufthavn, ble Nokas-vektere sendt i permisjon. – Vi gjorde ingenting som vekterne ikke kunne gjort.

Det sier Hatteland til VG.

Heimevernet-soldaten fikk mandag kveld i sist uke innkalling fra Heimevernet til å møte på Oslo Lufthavn morgenen etter. Der skulle de bistå politiet med grensekontroll etter at regjeringen hadde stengt flyplassen.

I innkallingen sto det at dette var et skarpt oppdrag.

«Dette ekstremt viktige oppdraget var å ta jobbene fra Nokas-vaktene på flyplassen ... Jeg kødder ikke», skrev Hatteland på Facebook etter at han var tilbake.

Til VG utdyper han hva han mener:

– Dette er arbeid Nokas-vekterne kunne gjort minst like godt som oss. Jeg var på en post ved passkontrollen, der jobben min var å si at norske statsborgere skulle i den køen, utenlandske skulle i den køen. I tillegg delte jeg ut papir med informasjon om karantenebestemmelsene som gjelder, forteller Hatteland.

Bakgrunnen for saken er at Nokas har permittert 200 vektere på Gardermoen, mens Heimevernet er satt inn for å bistå politiet i grensekontrollen.

På søndag informerte kommunikasjonssjef Per Gunnar Grosberghaugen i Heimevernet at de hadde rundt 100 soldater på flyplassen, som blant annet tok imot passasjerer og informerte om karanteneregler, slik også Hatteland forteller at han gjorde.

SKARPT OPPDRAG: Innkallingen Karl Hatteland fikk fra Heimevernet for oppdraget på Oslo Lufthavn.

Hatteland er tydelig oppgitt når han snakker med VG på telefon. Ikke over Heimevernet, som han mener at selvsagt skal ta de oppdragene de får på alvor, men over dem som valgte å kalle dem inn i utgangspunktet.

– Vi var ikke bevæpnet. Vi hadde riktignok uniform på, men det vi gjorde var i hovedsak å prate med folk og sørge for at de holdt en meters avstand fra hverandre. Det er ingenting i opplæringen jeg har fått i Forsvaret som tilsier at jeg gjør den jobben bedre enn vekterne som har dette som sin jobb til daglig, sier Hatteland.

GRENSEKONTROLL: Heimevernet ble først kalt inn av Ullensaker kommune til å hjelpe til med smittevernkontroll ved Gardermoen. Deretter gikk de over til å hjelpe politiet med grensekontroll. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Der får Hatteland støtte fra hovedtillitsvalgt i Nokas for arbeidstagerorganisasjonen Parat, Hege-Charlotte Jacobsen.

– Denne jobben gjør disse vekterne hver dag ellers i året. Dette kan de, sier Jacobsen til VG.

Hun mener at det Hatteland forteller om arbeidsoppgavene til Heimevernet på Gardermoen, viser at det ikke er noen grunn til at vekterne hadde måttet ha begrenset politimyndighet for å kunne fortsette å jobbe.

– Men også hvis det hadde vært behov for det, så ser jeg ikke noe problem med å gi dem det, sier Jacobsen.

Hatteland trekker også frem at han så vektere som var der i starten av uken bli permittert mens Heimevernet ble igjen på Gardermoen.

– Jeg beklager til alle Nokas-vekterne som ble permittert på grunn av oss. Jeg følte at jeg tok deres jobb.

Hatteland mistet også selv dager fra hjemmekontoret sin egen jobb som software-utvikler da han ble innkalt.

– Så staten skal jo både betale vekterne som blir permittert, betale meg og resten av de innkalte fra Heimevernet og jeg blir tatt ut av full jobb. Så det blir jo på en måte minus på alle punkter, i stedet for at flest mulig kan bidra til å holde samfunnshjulene i gang.

Det er Øst politidistrikt som har bedt om bistand fra Heimevernet på Gardermoen.

– De siste ukene har vært uoversiktlige for alle etater. Da vi fikk i oppdrag å ha grensekontroll på Gardermoen og vi ikke hadde ressurser til å gjøre det alene, var det naturlig for oss å be Heimevernet om bistand. Vi visste at det kunne bli aktuelt å bruke makt mot borgerne, og det er Heimevernet trent i å gjøre i samarbeid med politiet, sier politimester Ida Melbo Øystese til VG.

– Men når en soldat forteller at det han gjorde var å dirigere køer og dele ut informasjonsark, trengte dere egentlig Heimevernet til det?

– Jeg har forståelse for at noen stiller det spørsmålet. Men selv om det ikke i absolutt alle arbeidsoppgaver var behov for begrenset politimyndighet, krevde oppdraget som helhet det.

– Helt konkret, hvilke arbeidsoppgaver gjorde Heimevernet som Nokas-vekterne ikke kunne gjort?

– Jeg har ikke oversikt over alle oppgaver som har blitt gjennomført i dette oppdraget. Det jeg kan si, er at vi i en uoversiktlig situasjon var avhengige av å bistand som raskt kunne grepet inn hvis maktbruk hadde vært nødvendig. Den muligheten har Heimevernet, sier Øystese.

Politimesteren forteller at etter hvert som antallet ankomne på Gardermoen nå blir lavere, vil Heimevernets tilstedeværelse på flyplassen reduseres.

Publisert: 28.03.20 kl. 02:34

