Et Boeing 737 Max-fly som bygges for Norwegian, på vei ut på rullebanen for en testflygning 11. desember ved flyplassen i Renton i Washington i USA. Foto: Ted S. Warren / AP

Nye Boeing-dokumenter forteller om 737 MAX-feil

Flyprodusenten Boeing leverte nye, inkriminerende dokumenter til amerikanske luftfartsmyndigheter og en komité i Kongressen bare timer etter topplederbyttet.

NTB-AFP

Nå nettopp

Dokumentene gir et urovekkende bilde av Boeings ansvar for sikkerhetsproblemene på 737 MAX-flyene, fortalte en ansatt ved Kongressen til nyhetsbyrået AFP tirsdag.

Mandag fikk Boeings toppsjef sparken, og dokumentene ble overlevert til ansatte ved Kongressen i USA, som etterforsker problemene ved flytypen, sent mandag. Da var allerede mange tjenestemenn reist på juleferie.

Flere hundre MAX-fly hos flyselskaper verden over ble satt på bakken etter at et fly tilhørende Ethiopian Airlines styrtet i mars. I fjor høst styrtet samme type fly i Indonesia. Til sammen 346 mennesker omkom i de to ulykkene.

Les også: Etiopia: Flydata viser likhetstrekk mellom 737 MAX 8-styrtene

Pilot meldte om feil

I en meldingsutveksling som vises i dokumentene, beskriver en Boeing-pilot et problem i en simulator som gjelder styringssystemet MCAS, som er knyttet til begge ulykkene.

– Det tegner et veldig urovekkende bilde av bekymringer uttrykt av ansatte om selskapets sikkerhetskultur, og tiltakene gjort av andre ansatte for å sikre at Boeings produksjon ikke ble forsinket av myndighetene eller andre, står det i eposten til den ansatte i Kongressen.

Flyprodusenten blir gransket for avgjørelsen om å fortsette å fly 737 MAX-flyene etter den første ulykken, for å ha ignorert advarsler fra ansatte og for å ha ofret sikkerheten i kampen om å utvikle et fly som kunne konkurrere med den europeiske flyprodusenten Airbus.

MÅTTE GÅ: Boeings toppsjef Dennis Muilenburg gikk denne uken av. Her vitner han for kongressen i USA 30. oktober. Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP

Amerikanske luftfartsmyndigheter (FAA) har blitt kritisert for å ha et for avslappet og vennlig forhold til selskapet det skal kontrollere. FAA har erkjent at det mottok det som ser ut til å være de samme dokumentene mandag ettermiddag.

Det skjedde bare timer etter at Boeings toppsjef Dennis Muilenburg måtte gå av fordi han ikke har greid å få flygiganten ut av krisen.

Boeing lover åpenhet

Boeing opplyser at selskapet kontaktet FAA and Kongressen som «en del av vår forpliktelse til åpenhet», opplyser en talsmann i en epost.

– Som med tidligere dokumenter referert av komiteen, gjenspeiler ikke tonen og innholdet i denne kommunikasjonen hva selskapet er og trenger å være, heter det videre i eposten fra Boeing.

Talspersonen understreker videre at Boeing de siste ni månedene har skjerpet sikkerhetsrutinene og bedret kulturen i organisasjonen. Det viser til perioden etter den siste av de to flyulykkene.

Den siste utviklingen gjør det klart at flygiganten kommer til å bli stilt til veggs også i 2020 for avgjørelsene som førte til ulykkene. Boeing forsøker samtidig å få godkjenning for at flytypen kan tas i bruk igjen.

David Calhoun er den nye toppsjefen som skal opprette Boeings skadeskutte omdømme.

Publisert: 25.12.19 kl. 03:56

Flere artikler