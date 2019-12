UTSPØRRING: Frans Timmermans la fram den omfattende klimaplanen for EU og stilte opp på spørsmål fra klimaungdom under FN-konferansen i Madrid. Foto: Reuters

Mannen bak «tiårets klimaplan» til VG: Ikke avhengig av norsk klimasatsing i Europa

MADRID (VG): Norge vil satse tungt på karbonlagring i Nordsjøen for Europa. – Ikke veldig avgjørende, sier mannen bak EUs store klimaplan, Frans Timmermans til VG.

Nå nettopp

Det har vært store forventninger til «european green deal», den omfattende planen for hvordan EU skal bli den første klimanøytrale verdensdelen.

Mannen bak planen, Frans Timmermans i EU-kommisjonen, blir mottatt som en rockestjerne når han legger den fram på FNs klimaforhandlinger i Madrid.

– Denne planen er kanskje det viktigste klimatiltaket på flere tiår. Dette er en stor økonomi som endelig setter det å bli karbonnøytral i sentrum for alt. Timmermans har ansvar for å lede dette, sier Espen Barth Eide (Ap) i Stortingets klimakomité.

– Hvilken betydning får dette for Norge?

– Det er et veldig tydelig budskap om at EU skal avkarboniseres. Altså at etterspørselen på olje og gass vil gå kraftig ned, mye mer enn vi har tatt inn over oss, sier Eide.

Norge har forpliktet seg til å melde inn sine klimakutt til EU, og godta strengere kutt dersom vi ikke overholder målene. «Green European Deal» og Frans Timmermans kan få enorm betydning, ifølge Barth Eide.

NYVALGT: Frans Timmermans ble nylig valgt til nestleder under Ursula van der Leyen i EU-kommisjonen. Hun ga ham 100 dager til å lage EUs klimaplan, som nå skal arbeides med videre. Foto: Runa Victoria Engen

Timmermans: – CCS ikke veldig avgjørende

Det ble kalt «Norges månelanding» da regjeringen først satset tungt på Mongstad, karbonfangst og -lagring skulle bli vårt største bidrag til klimakampen.

Norge vurderer nå å investere nærmere 20 milliarder kroner i løsninger for å fange CO2-gass og lagre den permanent.

Equinor borer i disse dager brønnen som skal kunne sprøyte CO2 ned til lagre flere kilometer under havbunnen utenfor vestlandskysten.

For at det skal bli lønnsomt må lageret i Nordsjøen også ta imot CO2 fra andre land i Europa. Dette var viktig for den forrige EU-kommisæren på klima.

Nyvalgte Timmermans sier at det ikke er avgjørende for hans klimaplan:

– Hvor avhengig er denne planen av karbonfangst og -lagring for å nå målene?

– Ikke veldig. Karbonfangst og -lagring kan være del av en løsning på utslippene, men den mest effektive delen av planen vår handler om å ikke skape utslippene i utgangspunktet, sier Timmermans til VG.

les også Deler av klimaforhandlingene strandet i Madrid: - Blir ikke arbeid mot neste år

OVERTALE: Espen Barth Eide sier at Norge må fortsette sin satsning og overbevise Frans Timmermans om betydningen. Foto: Runa Victoria Engen

Vil ikke ofre artsmangfold

Et hovedtrekk ved planen er at EU skal omstilles fra olje og gass til fornybar energi. Timmermans sier at satsningen på solcelle og vindkraft har vært for korttenkt og dårlig planlagt.

– Jeg mener at vi har fokusert på å skape energi fra vind og sol, men vi har ikke forutsett og planlagt nettet som skal til for å frakte energien videre. På den måten var det dårlig planlagt og vi må komme på banen med et kraftnett, sier Timmermans til VG.

Nye vindparker og solcellefarmer står i konflikt med behovet for å verne natur og dyreliv. Bedre teknologi kan hindre at overgangen forverrer naturkrisen.

– Potensiale for å gjøre dette på en mer skånsom måte er stort. Vi kan i dag integrere solceller i vinduer, taksteiner, det finnes ikke grenser. Vi er ikke avhengig av å bruke naturområder, sier Timmermans.

KLIMAHELT: Unge klimaengasjerte ville ha bilde med EU-kommisær Frans Timmermans i Madrid. - Han blir tatt imot som en rockestjerne her, sier Espen Barth Eide til VG. Foto: Runa Victoria Engen

Han er også opptatt av at Europa utvikler løsningene for å lagre strøm i hydrogen.

– Jeg har veldig stor tro på at i hydrogen kan være løsningen på hvordan vi kan frakte sol- og vindkraft, sånn at den kan omsettes i andre land, sier Timmermans.

Han er opptatt av at Europa utvikler løsninger for resten av verden. EU samlet forurenser i dag mindre enn Kina og USA hver for seg.

– I dag har vi et problem med hvordan vi får lagret energien, batterier er begrenset. Europa må være verdensledende på å utvikle hydrogen for framtida, sier Timmermans.

KLIMAMINISTER: PLanen vil få mye å si for norsk klimapolitikk dersom den får oppslutning i EU, sier Ola Elvestuen (V). Foto: Runa Victoria Engen

Klimaminister: – Får direkte betydning for Norge

– Europa og resten av verden vil trenge karbonfangst og -lagring, sier klima- og energiminister Ola Elvestuen (V).

Han er fornøyd med at EU-kommisjonen har inntil 55 prosent klimakutt som mål, men vil ikke forskuttere hva planen betyr for norsk energisatsning.

– Når EU lanserer et så stort og omfattende program vil det få direkte betydning for Norge. Vi må nå kartlegge hvordan dette påvirker oss, sier Elvestuen til VG.

Det blir viktig å overbevise Frans Timmermans, sier Espen Barth Eide.

– Norge må fortsatt ta på seg en ledertrøye i verden i denne teknologien. Så skal vi ha en dialog med Timmermans og offisielt med EU, for at også de skal se dette som en del av løsningen.

Regjeringen og Stortinget skal ta den endelige beslutningen om CCS-satsningen innen 2021, og mange land følger med, sier Eide.

– Vi er «bjellekua» på denne satsningen, og hvis vi vakler vil det sende et negativt signal.

Publisert: 13.12.19 kl. 12:18

Mer om