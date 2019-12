OFFENTLIG ROLLE: Kronprinsesse Mette-Marit på vei til bokmessen i Berlin. Foto: Ola Vatn / VG

ROSA om Mette-Marits Epstein-møter: – Folk i slike posisjoner har et stort ansvar for å undersøke

Det er fint at Mette-Marit beklager, men hun burde ha undersøkt Jeffrey Epstein. Det sier Mildrid Mikkelsen i ROSA, som jobber for ofre for menneskehandel.

Kongehuset bekrefter overfor Dagens Næringsliv at kronprinsesse Mette-Marit ved flere anledninger har truffet Jeffrey Epstein. Den amerikanske milliardæren ble dømt for overgrep og menneskehandel i 2008, etter at han tilsto å ha betalt en mindreårig jente for sex.

Mette-Marit møtte ham flere ganger i USA, også hjemme hos ham, og en gang i Oslo. Det skriver DN. Møtene skal ha funnet sted fra 2011 til 2013, altså lenge etter at overgrepsdommen ble offentliggjort.

De to skal ha blitt introdusert av venner i utlandet, og flere har vært tilstede på møtene. Kronprinsessen har nå beklaget at hun møtte ham sosialt.

– Den viktigste rollen til slike offentlige personer er å være forbilder i de rollene de har. Det er derfor viktig hva kongehuset står for. Det er fint at dette beklages, men det påligger folk i slike posisjoner et stort ansvar for å undersøke, sier Mildrid Mikkelsen til VG.

Hun leder ROSA, et krisesenter for ofre for menneskehandel.

– Dette synliggjør behovet for at personer i offentlige roller er konsekvente i det de står for, sier Mikkelsen.

ROSA: Mildrid Mikkelsen leder krisesenteret for ofre for menneskehandel, ROSA. Kongehuset har engasjert seg for de vanskeligstilte, og har et særlig ansvar, ifølge Mikkelsen. Foto: Frode Hansen

– Viktig å være konsekvent

Kronprinsen skal ha blitt introdusert for Epstein ved ett tilfelle, ifølge DN, da kronprinsparet møtte ham tilfeldig.

– De kongelige har markert seg i sosiale spørsmål og vært opptatt av de vanskeligstilte i samfunnet. Det har vært betydningsfullt for arbeidet som gjøres på et sånt felt. Da er det viktig at de følger dette opp og er konsekvente, sier Mikkelsen.

Mette-Marit har presisert at hun aldri ville ha møtt Epstein hvis hun var klar over hvor alvorlige anklager han møtte, og var dømt for. Kronprinsessen innrømmer at hun burde ha undersøkt bedre.

– Det er veldig positivt at hun beklager, men det er bare en illustrasjon på hvor årvåken man må være. Kjøp av ofre for menneskehandel skjer i alle sosiale lag og kretser, også blant de med mye ressurser.

OFFENTLIG: Jeffrey Epstein var på det offentlige registeret over sexforbrytere i USA, etter dommen i 2008. Da han ble siktet for nye forhold ble denne etterlysningen offentliggjort av FBI. Foto: US ATTORNEY SDNY / HANDOUT / US ATTORNEY SDNY

Skuffelse for ofre

Det vakte sterke reaksjoner da det ble kjent at Epstein kun sonet i 13 måneder for menneskehandel og overgrep. Han hadde tilstått å betale en mindreårig jente for sex, men flere av anklagene ble utelatt fra tiltalen og rettssaken.

Epstein var siktet og varetektsfengslet for nye anklager, da han i sommer ble funnet død på cellen sin.

At overgepsdømte ser ut til å bli tatt inn i varmen igjen, uten å merke store konsekvenser av en dom, er en skuffelse for ofrene ifølge Mikkelsen.

– Man føler at de som har stått for overgrep ikke får en straff som står i forhold til det de har gjort. Det er en skuffelse som de opplever, både de som har blitt utnyttet og de som støtter dem, sier Mikkelsen.

OFRE: Virginia Giuffre er en av flere kvinner som har stått fram og anklaget Jeffrey Epstein for seksuelle overgrep da hun var mindreårig. Foto: ALBA VIGARAY / EPA

Publisert: 02.12.19 kl. 15:25

