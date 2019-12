SATT PÅ BAKKEN: Fire ambulansefly av typen B250 er satt på bakken. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Ambulanseflykrisen: Helse Nord har satt krisestab

Det gjør de etter at fire ambulansefly har blitt satt på bakken. – Det er alvor, beredskapen er ikke der den skal være, sier direktør Lars Vorland.

Lørdag ble det klart at fem av ti ambulansefly var satt på bakken på grunn av tekniske problemer. Søndag kveld var ett av disse tilbake i drift og på plass i Bodø, men situasjonen i Nord-Norge beskrives som kritisk.

– Situasjonen er bekymringsfull. Det mest utfordrende er usikkerheten både vi og befolkningen føler, fordi vi ikke vet hvor lenge situasjonen og de tekniske problemene vil vare, sier Vorland.

Han sier at de nå har behov for tiltak som kan styrke beredskapen på kort og lang sikt.

Dette gjelder ifølge Vorland for hele Nord-Norge, men spesielt for Finnmark, som er mest avhengig av kortbanefly.

– Vi hadde kriseberedskap i morges og vil sette det i morgen. Det er alvor, beredskapen er ikke der den skal være, sier han.

– Vil vare så lenge det er nødvendig

Kriseberedskap innebærer at ledelsen i Helse Nord sammen med luftambulansetjenesten diskuterer hva som har skjedd foregående døgn, hva som vil skje neste døgn og hvor lenge det vil vare.

På spørsmål om hvor lenge det vil vare, svarer Vorland «så lenge det er nødvendig».

Flyene, som er av typen Beech B250 Kingair, drives av Babcock Scandinavian AirAmbulance (BSSA), selskapet som opererer alle landets ambulansefly på oppdrag fra ambulansetjenesten.

Daglig leder Øyvind Juul i ambulansetjenesten sier at eventuell bruk av flyene til den forrige operatøren Lufttransport, vil være en langsiktig løsning.

– Det er nok ikke så enkelt. De (pilotene til Babcock journ. anm.) må nødvendigvis kurses, det er ikke bare å ta dem inn i en annen flytype enn den de flyr i dag. I tillegg vil det tappe Babcock for ressurser som de er avhengige av for å løse problemene på de flyene som ikke er operative.

Erkjenner lengre ventetid

Helse Nord har nå bedt alle foretak om å rapportere inn uønskede hendelser som har medført konsekvenser for pasienter.

Bare det siste døgnet har Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) rapportert om åtte uønskede hendelser knyttet til ambulanseflyproblemene.

– Vi har blitt gjort kjent med hendelsene på søndag og går nå gjennom hver enkelt for å se hva som har skjedd og hvordan oppdraget har blitt utført, sier Juul.

Samtidig erkjenner han at de alternative løsningene har ført til at det har tatt lengre tid å få pasienten til sykehus.

– Men det er fortsatt usikkert om det har hatt en medisinsk konsekvens.

Har satt inn ekstra beredskap

Juul viser til at Babcock har satt inn to svenske ambulansefly i ekstra beredskap.

– Ett står i Alta og kan fly på kortbane. Fly nummer to står i Tromsø der vi har et beredskapshull akkurat i dag, sier Juell og legger til:

– I tillegg stiller Forsvaret fortsatt med helikopter i Kirkenes for å dekke spesielt kyststrøkene i Finnmark.

Han sier videre at det er en viss risiko for at en del pasientoppdrag overføres til helikopter, og understreker at de har styrket bemanningen på helikopterbasen i Tromsø.

Publisert: 09.12.19 kl. 14:13

