Fortsatt ordførerkaos i 15 kommuner

Fire uker etter høstens fylkes- og kommunevalg er det fortsatt 15 kommuner som ikke har fått på plass ny ordfører. Det viser en oversikt fra Kommunal Rapport.

NTB

Spesielt i Kristiansand har det rådet politisk kaos etter at Demokratene gjorde et kjempebyks under kommunevalget og fikk inn ti representanter. Kaoset ble ikke mindre av at fire representanter fra partiet har meldt seg ut og nå opptrer som uavhengige.

Senterpartiets Ole Magne Omdal var nær ved å få flertall som ordfører – noe som var spesielt med tanke på at han ikke er sitt eget partis ordførerkandidat.

Med støtte fra partiene på borgerlig side, inkludert de seks gjenværende fra Demokratene, kunne han likevel bli valgt, men tirsdag ettermiddag ble det klart at det ble Ap som fikk ordføreren.

Ap tok seieren

Aps Jan Oddvar Skisland blir ordfører i sørlandsbyen etter at Sp støttet hans kandidatur, og ikke sin egen partifelle Omdal. Årsaken til dette var at Sp hadde en annen ordførerkandidat fra egne rekker, men at Omdal ble tilbudt ordførervervet av den borgerlige siden.

– Vi har underskrevet en avtale, og vi blir i samarbeidet, sier Sps forhandlingsleder Kjell Eirik Haavold til Fædrelandsvennen. Det formelle valget skjer under bystyremøtet onsdag.

Rødgrønn splittelse

I Dovre har Ap vært i samtaler både med Sp og Dovrelista. Styret ønsker nemlig å samarbeide med Sp, mens mange av medlemmene ønsker et samarbeid med Dovrelista. Her avgjøres det hele antagelig ikke før 21. oktober.

I Nittedal ønsker ikke Ap å samarbeide hverken med MDG og Sp, og har i stedet søkt til SV, V, KrF, Frp. Konstituerende møte er først 28. oktober.

De andre kommunene som ennå ikke er ferdige med samtaler og ordførervalg er Bergen, Brønnøy, Gamvik, Halden, Hamarøy, Hattfjelldal, Kautokeino, Kvænangen, Lurøy, Oslo, Ringerike, Saltdal og Vestre Toten.

Publisert: 08.10.19 kl. 17:56