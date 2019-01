Snøvær og ras på tre fylkesveier i Lofoten

Tre fylkesveier og riksveien i Lofoten er stengt på grunn av rasfare. I går ble fire bolighus i Skjelfjord i Flakstad evakuert på grunn av rasfare.

Publisert: 28.01.19 08:48 Oppdatert: 28.01.19 09:08

– Det har gått ras på tre fylkesveier og en riksvei, opplyser ordfører Hans Fredrik Sørdal i Flakstad til VG.

Til NRK opplyser ordføreren at de har satt brannmannskapene i høyere beredskap.

– Det har snødd siden i går kveld klokken 21.00 og det skal fortsette frem til klokken 12.00 i dag ifølge værmeldingene. Jeg har akkurat snakket med Vegvesenet, som fortalte at brøytebilene som befinner seg vest for E10 er stengt inne av ras. Den ene brøytebilen befinner seg mellom Sørvågen og Reine, og den andre mellom Fjøsdalen og Hamnøy, sier Sørdal til VG.

– Det kommer fortsatt til å snø en stund i Lofoten , bekrefter statsmeteorolog Magnus Ovhed, ved Meteorologisk institutt til VG.

Han opplyser at det vil fortsette noen timer til ut over formiddagen mandagen for så å gi seg.

– Vi har fått 65 cm snø noen steder det siste døgnet.

– Det er mye?

– Det er veldig mye, sier Ovhed.

– Alt av veier vest for Vareid er stengt, så det er ikke vits i å prøve å kjøre bil nå, det er rett og slett ikke forsvarlig. Jeg oppfordrer folk til å la bilen stå og holde seg i ro, sier ordfører Hans Fredrik Sørdal i Flakstad til VG.

Det snødde kraftig søndag, og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har varslet om snøskredfare i fire områder i Lofoten og Vesterålen.

– Det kraftige bygeværet gir lokalt stor skredfare og det er fare for naturlig utløste skred i lesider, opplyser NVE .

Været har roet seg betraktelig, men fortsatt er det svært utfordrende føreforhold i hele Lofoten. Det fører til mange stengte veier også i dag, mandag, skriver Lofotposten.

Søndag kveld ble fire bolighus i Skjelfjord i Flakstad evakuert på grunn av fare for ras.

– Disse fire husene ligger i et område der det tidligere har gått ras, og der det er satt opp en rasvoll. Vi er usikre på om rasvollen er stor nok til å stoppe et ras, og det var det ikke forsvarlig å vente på. Det gikk et ras i området i natt. Jeg kunne ikke legge meg i går kveld og ikke vite at de som bor der var trygge, sier ordfører ordfører Sørdal.

Han opplyser at de som bor i bolighusene vil være evakuerte frem fagfolk har avklart at det er trygt å flytte tilbake.

– Nå er det så mye snø at det ikke er mulig å få folk inn i området for å avklare situasjonen, sier han.

Ifølge NRK er de to skolene i Flakstad er stengt i dag, og at hjemmetjenesten i kommunen har meldt om at de har vansker med å komme seg til sine brukere.

Ordføreren forteller at de store snømengdene skaper bekymring.

– De fleste som bor her har vært ute en vinternatt før, og er vant til værutfordringen. Men all snøen nå skaper en del redsel blant innbyggerne, på grunn av stor fare for snøskred og ulykker. Rasfarenivået her oppe nå er det høyeste som er, og det er ikke forsvarlig brøytet noe sted.

– Vi har nettopp fått beskjed fra veivesenet om at ingen av veiene som er stengt blir åpnet i dag. Det kom en halv meter snø natt i dag og det kom en meter i går. Det begynner å bli nok, sier Renate Aanes, trafikkoperatør hos veitrafikksentralen region nord til VG.

Hovedfartsåren gjennom Lofoten, Europavei 10, er stengt mellom Flakstad og Vareid.

– Ellers er det sideveier som er berørt, sier Aanes.

Aanes kan fortelle at det også er ruskevær langs kysten i Finnmark.

– Der er det vind og snøfokk og vanskelige kjøreforhold. Det er redusert sikt på Magerøya og Varangerhalvøya, sier hun. I Troms, derimot, er det greit.