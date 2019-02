SKAL HA BLITT SVINDLET: Avi og Chavi Cobin fra New York møter VG i sitt hjem i Brooklyn. Her bodde også Tindersvindleren Simon Leviev i flere år. Foto: Johanna Siring

Israelsk ektepar i New York: Tindersvindleren lurte oss for 42.000 dollar

NEW YORK (VG) På tre elleville dager skal Tindersvindleren Simon Leviev ha klart å misbruke kredittkortet til Avi og Chavi Cobin i New York for 42.000 dollar.

VG har sporet opp det israelske ekteparet i bydelen Brooklyn, hvor de har bodd i 13 år. Inne i den romslige stuen, uttrykker de ikke akkurat overraskelse over at deres landsmann nå er etterlyst i flere land.

– Han er briljant på det han driver med. Han er svært, svært smart, sier Chavi Cobin.

Hun og ektemannen forteller en mildt sagt oppsiktsvekkende historie om Simon Leviev, som opprinnelig heter Shimon Yehuda Hayut.

VG kunne forrige helg avsløre hvordan 28-åringen har forført kvinner på sjekkeappen Tinder, for så å svindle dem for millionbeløp.

De sier at han bodde hos dem i Brooklyn i over seks måneder.

Hayut-familien, som de kjenner godt, hadde spurt dem om de kunne ta vare på den unge gutten i en periode. Han hadde problemer hjemme, forteller de.

– Bare 15 år gammel så han ut som han var 25 år. Han oppførte seg også som en voksen, sier de.

SVINDLER: Simon Leviev utga seg for å være sønn av «diamantkongen» Lev Leviev. Egentlig er han en svindler, som VG har jaktet på i et halvt år. Vi fant ham i München – på et av Europas mest fasjonable hoteller. Foto: Tore Kristiansen Foto: Tore Kristiansen

235.000 på tre dager

Etter en tid mislikte Cobin-familien visse sider ved guttens opptreden og han ble bedt om å flytte ut.

I april to år senere, i 2008, dro familien på ferie til Florida under de jødiske helligdagene kalt Passover (Pesach).

Da dukket 17 år gamle Shimon Yehuda Hayut opp og spurte om han kunne bo i leiligheten deres i Brooklyn siden familien uansett var i Florida. De sa ja.

Fra 19. til 22. april 2008 klarte han ifølge ekteparet å belaste deres felles kredittkortokonto hos American Express med 42.000 dollar (cirka 235.000 kroner i 2008).

Entreprenøren Avi hadde en måned tidligere fått innvilget ubegrenset kreditt på sitt platinumkort fra American Express.

GIKK VARMT: På tre dager skal Amex-kortet til Avi Cobin belastet for 42.000 dollar. Foto: Johanna Siring

Det første 17-åringen gjorde i New York, var å fly til Tel Aviv på en førsteklassebillett til 7500 dollar.

Han overnattet på luksushotellet Intercontinental i en suite til 2500 dollar, brukte nye 2500 dollar på en fancy restaurant, før han fløy tilbake til USA dagen etter.

Her leide han en Rolls-Royce og dro på en mildt sagt heftig shoppingrunde på fasjonable Fifth Avenue, hvor han stoppet innom både Gucci og Armani. Han handlet også på elektronikkgiganten Best Buy for 900 dollar.

Totalregning for tre dager: 42.000 dollar. Da fikk Cobin en telefon fra banken.

Han etterlot familien på Disney-ferie i Florida, fløy tilbake til New York, men 17-åringen hadde flyktet tilbake til Israel.

– Jeg var fullstendig knust over at dette hadde skjedd oss, sier Cobin.

VG har gjort en rekke forsøk på å få Leviev i tale, uten å lykkes. Hans israelske advokat opplyser at han har mistet kontakten med sin klient.

PASS: Simon Leviev la igjen dette passet i boligen i Brooklyn. Foto: Johanna Siring

«Catch Me If You Can»

Avi Cobin tok straks kontakt med både politiet i New York og i Israel.

Svindelen i New York var svært sofistikert. Han betalte inn til American Express-kontoen fra noen av mine andre bankkontoer, mens han brukte platinum-kortet. Hvordan han hadde fått tilgang til disse kontoene, aner jeg ikke, sier Avi Cobin.

Han er glad for at kortselskapet trodde på deres historie, og at de kun tapte 7000-8000 dollar.

Han er overbevist om at unggutten var inspirert av suksessfilmen «Catch Me If You Can» fra 2003 med Leonardo di Caprio.

– Som 15-åring kunne han sitte rundt middagsbordet og fortelle om de sprøeste måter å lure forsikringsselskapene på. Vi skjønte ikke hvor han fikk disse ideene fra, sier han, og blar i Levievs pass som de fortsatt har i sin besittelse, elleve år etter svindelen.

De sier at han glemte det under sengen da han rømte fra New York.

FBI: Ingen kommentar

– Jeg er veldig såret over at han bare fortsatte med dette. Jeg er overrasket over at ingen har stoppet han fra å gjøre alt dette tullet. Jeg er sikker på at det er mange historier vi ennå ikke har hørt. Det kan hende det er folk der ute som ikke vil bli eksponert, sier Avi Cobin.

Han oppfordrer Simon Leviev til å ringe ham, hvis han leser eller hører hva han har sagt.

– Kanskje han kan få hjelp, sier Cobin, som samtidig ønsker å se ham i fengsel.

– Jeg håper at han får 30 år bak murene. Da skal jeg personlig besøke ham og servere han koshermat, sier Avi Cobin.

FBI opplyser til VG at de av prinsipp hverken bekrefter eller avkrefter etterforskninger.







