BRANN: Natt til søndag stod det flammer ut av taket i en boligblokk i Oslo. Flere måtte evakuere. Foto: VG-tipser

Morgenoppdatering 13.01.2019

Dette er noe av det viktigste som har skjedd i natt

Brann i Oslo: Totalt 20 personer har blitt evakuert fra en boligblokk på Tøyen i Oslo og har måttet finne seg alternative overnattingsstedet, etter en brann i øverste etasje en oppgang. Politiet etterforsker brannen.

Knivstikking i Alta: En mann i 20-årene ble knivstukket i en bolig i Alta, og en jevnaldrende kvinne er pågrepet og mistenkt for knivstikkingen. Skadeomfanget er ukjent. Fire andre personer som var i boligen er bragt inn av politiet.

Seier for Lundby i Sapporo: Maren Lundby tok sin første seier under hopprennet i Sapporo. Med 229,8 poeng var hun 19,2 poeng foran andreplassen, Katharina Altahus fra Tyskland.

600 evakuert fra IS-okkupert område: Mer enn 600 personer, i hovedsak kvinner og barn, ble evakuert fra et IS-okkupert område i Syria av USA-støttede styrker, som forbereder seg på et siste angrep der, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Gammelt hus «ødelagt» av brann: Et gammelt hus i Drammen som skulle restaureres har blitt «ødelagt» etter at det stod i full fyr natt til søndag, ifølge politiet.

