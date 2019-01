VG-kartlegging: Betaler nær en halv milliard for å vente på elbil

Norske elbilkjøpere står i flere år på venteliste for å sikre seg drømmebilen. Det koster å sikre seg plass i køen og en VG+-kartlegging viser at bilimportørene ruger på pengebingen - som trolig er verdt over 300 mill. kr. akkurat nå. Men hvem får rentene?