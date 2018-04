VIL STRAFFE: Rebekka Borsch (VG) mener det bør få konsekvenser for rollen man har i partiet om man trakasserer. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Venstre-topp: Partiet har manglet verktøy for å stoppe trakassering

Publisert: 15.04.18 18:46

JESSHEIM (VG) Statssekretær Rebekka Borsch (41) i Kunnskapsdepartementet fikk flertall i Venstre for at de som trakasserer i partiet skal miste tillitsverv og ikke få delta på møter.

– Vi har manglet sanksjoner som man ikke skal bruke veldig ofte, men innimellom hender det at man har brukt alle mulighetene man har. Vi trenger flere verktøy, sier Rebekka Borsch (V) til VG.

På Venstres landsmøte søndag møtte forslaget litt motstand fra de som mente det var galt å fata folk tillitsverv de var valgt til. Det ble vedtatt med to tredjedels flertall.

Det betyr at Venstre nå i i ytterste konsekvens skal kunne frata de som trakasserer retten til å ha tillitsverv, og retten til å møte på partiets møter.

Inspirert av Metoo

Borsch sier til VG at hun tror noe av bakgrunnen for at forslaget gikk igjennom, kan være at Metoo har økt bevisstheten blant folk om dårlig oppførsel.

Metoo-kampanjen var også en inspirasjon for forslaget, sier Borsch. Men det skal gjelde alle former for trakassering, ikke bare seksuell trakassering. Det var Klassekampen som først omtalte forslaget.

– Jeg vil man skal gi en sanksjonsmulighet i de ytterst få tilfellene der det oppstår en konflikt som ikke lar seg løse mellom mekling, eller der det er veldig grove enkelthendelser som gjør det nødvendig at partiet tar grep.

Venstre har ikke noen paragraf som gjør det mulig å ekskludere medlemmer fra partiet, slik flere andre har. Derimot har de et eget punkt i sine vedtekter om at de aldri skal ekskludere noen.

Borsch sier hun merker at partiet har manglet muligheter til å sette foten ned.

– Hvis du oppfører deg langt utenfor vanlig folkeskikk så kan du ikke bare regne med at du kan fortsette som før. Dette er ment som en nødbrems, sier hun.

– Alle skal kunne være medlem av venstre. Det er ikke ensbetydende med at du har rett på å ha et tillitsverv eller representere partiet utad.

– Kjenner til flere saker

Borsch har sett behovet for et slikt tiltak gjennom å 11 år i politikken, der hun har sittet i lokallag, vært fylkesleder, landsstyret og sentralstyret.

– Det er flere saker der man innimellom er litt hjelpeløs i møte med mennesker som aldri blir ferdige med en sak.

Hun trekker fram en sak der en tillitsvalgt fremsatte trusler overfor en annen i offentligheten.

– Det var av en sånn natur at den som ble truet måtte vurdere å politianmelde det. Jeg mener at sånne ting langt utenfor vanlig folkeskikk. Sånt skal man ikke ha, og sånt skal man heller ikke tolerere.

I et annet tilfelle, sier hun, ga åtte eller ni representanter seg som aktive medlemmer i et lokallag.

– Noen i deres lag oppførte seg over tid på en måte som gjorde at de ikke orket mer. Vi må generelt i partiet finne bedre måter å håndtere konflikt på.

– Har selv opplevd trakassering

Borsch forteller hun selv har opplevd å bli utsatt for ufin oppførsel over tid av en lokallagsleder.

– Jeg ble stående i en valgkamp der jeg ble hengt ut i sosiale medier med ikke-dokumenterte og rare påstander, sier hun.

Da merket hun at partiets formelle organer ikke klarte å sette en stopper for det. VG har vært i kontakt med lokallagslederen, som avviser at han har trakassert Borsch.

Det er de nasjonale organene i partiet - sentralstyret og landsstyret - som skal avgjøre saker om fylkes- og lokallag melder dem inn som en siste instans.

– Jeg mener selv at jeg har funnet en grei balanse mellom det liberale og å likevel gi noe mer sikkerhet til de folkene som gjør en stor innsats for oss, sier Borsch.

