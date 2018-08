STYRTET: Mikroflyet som var savnet ble funnet like før klokken 01.00 natt til onsdag. To personer omkom i ulykken. Bildet er tatt av Forsvaret.

Har identifisert de omkomne etter flyhavariet i Nordland

Det var Eskild Børje Winther Solhaug (59) og Lars Nikolas Angler Kuhmunen (32) som omkom i mikroflyulykken i Meløy.

Like etter kl.01:00 natt til onsdag bekreftet Hovedredningssentralen i Nord-Norge at de hadde funnet et havaristed nord for Svartisen i Meløy kommune i Nordland . Småflyet var meldt savnet kvelden før.

Onsdag ettermiddag gikk politiet ut med navnene på de to omkomne.

Lars Nikolas Angler Kuhmunen var en ung reindriftsutøver i Saltfjellet reinbeitedistrikt. Eskild Børje Winther Solhaug var pilot og medlem av Salten mikroflyklubb.

Hendelsesforløpet ikke kjent for politiet

– Det er snakk om en kraftig kollisjon og brann på stedet som følge av krasjet, forklarer Arne Hammer, politiinspektør Nordland politidistrikt.

Hendelsesforløpet er ennå ikke kjent for politiet.

– Kriminalteknikere og havarikommisjonen gjør undersøkelser på stedet nå. Også mannskap fra politi og brann er involvert.

Henter ut de omkomne i dag

Så snart de tekniske undersøkelsene på stedet er over, vil politiet prioritere å få ut de omkomne.

– Dette arbeidet ønsker vi å få unnagjort i dag, mens det ennå er lyst, Vår første prioritet er å hente ut de omkomne mennene på en verdig måte, sier Hammer.

Deretter skal det gjøres tekniske undersøkelser både av flyet og området rundt.

Hammer forteller at politiet har dialog med de pårørende. De ivaretas i hovedsak av kommunalt støtteapparat.

Fikk bistand fra Forsvaret

Det var med bistand fra Forsvaret at flyet raskt ble identifisert.

Bildene under er tatt av deres «F-16» litt over klokken ett natt til i dag. Bildene viser funn av det havarerte flyet:

– Forsvaret var en meget god samarbeidspartner i forbindelse med ulykken, som en del av redningssamvirket. Det var deres F-16 som gjorde funn etter kort tid i lufta. På denne måten fikk de de pårørende svar på hva som hadde skjedd mye tidligere enn man ellers kunne risikert, sier Hammer.

– Når det inntreffer hendelser med tragisk utfall som dette, er det ofte en merbelastning dersom det tar lang tid å finne de omkomne, legger han til.

Ferdselsforbud i området

Det er nedlagt ferdselsforbud i ulykkesområdet med en radius på 5 kilometer. Ferdselsforbudet omfatter også droneflyvning samt flyving med småfly og helikopter over ulykkesstedet i en radius på 2,5 nautiske mil og 6000 fot.

Forbudet gjelder fram til klokken 0800 i morgen.