Ugland Jacobsen: − Det er en sak på bordet

Fylkesstyret i Oslo Frp vurderer å åpne en eksklusjonssak mot leder Geir Ugland Jacobsen, melder Dagsavisen og TV2. – Det er en sak på bordet, sier Jacobsen til VG.

Dagsavisen og TV2 melder onsdag kveld at Oslo Frp vurderer eksklusjon av fylkesleder Geir Ugland Jacobsen etter flere konflikter og uro i partiet. Torsdag har de kalt inn til et møte.

– Det er en sak på bordet. Det erkjenner lederen for organisasjonsutvalget også, sier Jacobsen selv til VG. Han var i et møte i går.

Lederen i organisasjonsutvalget, Alf Erik Andersen, sier til VG at organisasjonsutvalget har en sak på bordet som omhandler fylkeslederen i Oslo Frp.

– Utover det kommenterer vi ikke innhold, arbeidsmetoder eller fremdrift i saker som behandles i utvalget, skriver Andersen i en SMS til VG.

Ble kjent med saken i forrige uke

Ugland Jacobsen sier til VG at han selv fikk informasjon fra organisasjonsutvalget for en drøy uke siden.

– Det var ingen møter før i går, sier han videre.

– Hva kan du si om saken?

– Jeg har ingen kommentarer ut over det, sier fylkeslederen.

Saken skal ifølge ham være ferdig behandlet rundt midten av desember.

Det stormet rundt Ugland Jacobsen i sommer - etter at han i et Finansavisen-intervju betviler Siv Jensen som en selvskreven toppkandidat til Stortinget. Det førte til et opprop i flere fylkeslag for å slå ring om Siv Jensen.

– Når Oslo Frp utad fronter en annen politisk retning enn den landsmøtet har vedtatt, så bidrar Oslo Frp til en svært unødvendig splittelse i partiet, het det i oppropet.

