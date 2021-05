HENDELSE: Det er satt beredskapsledelse i Frøya kommune Foto: Geir Otto Johansen

Mannlig beboer brannskadet - gikk fire dager før det ble oppdaget

Frøya kommunes opplyser torsdag at beboeren som ble alvorlig skadet på en av deres virksomheter er en mann i 50-årene. Politiet oppretter sak.

I en pressemelding torsdag kveld kommer Frøya kommune med flere opplysninger i saken om en alvorlig skadet beboer.

«Det er en mannlig beboer i 50-årene i et bofellesskap i Frøya kommune som 27.04.21 ble akutt syk. Lege og ambulanse ble tilkalt. Situasjonen ble vurdert som akutt sykdom av helsepersonell til stede og beboer ble sendt til St. Olav Hospital. Mannen er nå til behandling ved Haukeland sykehus for brannskader.» står det.

Kommunene sier videre at de 1. mai fikk opplyst at skadene kunne stamme fra et bad.

Politiet oppretter sak

De skriver at de «da umiddelbart» meldte hendelsen til Statsforvalteren og Helsetilsynet.

Endelig vurdering kom fra Haukeland sykehus 4. mai, og kommunen skriver torsdag at «Interne undersøkelser tyder så langt på at skadene ikke skyldes en villet handling.»

Til Dagbladet bekrefter Frøya-ordfører Kristin F. Strømskag at det gikk fire dager før brannskader ble mistenkt.

– Lege og ambulanse som kom til stedet, mistenkte akutt sykdom og ikke brannskader. Det kom først fram på Haukeland, forteller Strømskag til avisen.

Ifølge kommunen ble politiet orientert torsdag, og de skal opprette en undersøkelsessak med bakgrunn i hendelsen.

Lite informasjon

Det var onsdag Frøya kommune først offentliggjorde informasjon om den alvorlige hendelsen.

Da sa de bare at en beboer i virksomheten bo-, aktivitet og miljøtjeneste hadde fått skader som følge av en alvorlig hendelse, og at han ble ivaretatt av spesialisthelsetjenesten.

Vedkommendes tilstand er alvorlig, men stabil, opplyste kommunen i pressemeldingen onsdag.

Frøya kommune gransker hendelsen internt parallelt med undersøkelsene ved Statsforvalteren i Trøndelag og Helsetilsynet.

Helsetilsynet varslet 3. mai

Helsetilsynet har bekrefter overfor VG at de har mottatt varsel.

– Vi kan bekrefte at varsel er innkommet 3. mai, at vi har innhentet noe mer informasjon og i løpet av kort tid vil ta stilling til videre prosess i saken. Vi kan ikke si noe mer om saken nå, skriver kommunikasjonsdirektør Nina Vedholm i Statens Helsetilsyn i en e-post torsdag morgen.

– Det er en veldig trasig situasjon, og en stor krise vi nå er oppe i. Dette er krevende for alle som er berørt, sier Frøya-ordfører Kristin F. Strømskag til Adresseavisen onsdag.

«Frøya kommune har løpende dialog med beboere, pårørende og ansatte ved bofellesskapet. Øvrige beboere og pårørende i virksomheten bo, –aktivitet og miljøtjenesten er orientert om hendelsen.» skriver de torsdag.